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新聞眼／大動作促融 凸顯和統是主調

聯合報／ 本報記者廖士鋒羅印冲

兩岸關係隨著台灣總統大選逼近而趨緊繃，中共當局如今繞過台灣官方，大動作發布兩岸融合發展文件，直接訴求經濟民生，對台灣企業和民間大開融合之門，對有意赴陸發展的台商台青或具吸引力。大陸加大「促融」力度也顯示，推動「和平統一」仍是中共對台主調。

兩岸官方互動持續處於僵局，連開放團客都互踢皮球。國台辦和陸委會不時隔空互嗆，中共多次強調「台獨與台海和平水火不容」，警告意味濃。與此同時，伴隨兩岸人員往來逐漸恢復，大陸積極推動兩岸民間交流，大陸多地連月來籌辦多項交流，廣邀台灣民眾和青年赴陸參與文化、宗教、青創等活動。

大陸近日正式發布兩岸融合發展文件，早在三個月前的海峽論壇就已預告，顯示準備多時。從大陸立場，兩岸當局無法溝通，不會成為推動對台工作的阻礙，只是更著重於民間和青年。

從更高層次看，大陸推動兩岸融合發展，是為了兩岸邁向「和平統一」奠定基礎，這個對台大方向，並未因兩岸當局的對立，或者近年大陸網上掀起的「武統」聲浪而改變，中共依舊寄希望於民間。

主管涉台經濟的國台辦副主任潘賢掌表示，新文件推出背景在於中共總書記習近平將建設兩岸融合發展示範區，作為「夯實和平統一基礎」的重大舉措。

從文件強調「同等待遇」，包括就學、就業、創業和經營等，對準的都是經濟民生，其中包括解決一系列在陸生活的不便，例如取消台人在閩暫住登記；台人子女中小學和公立幼稚園在閩就讀「一視同仁」；允許台灣民商事仲裁機構在廈門設立業務機構等。

但不可諱言，文件仍有不少內容相對空泛，多為支持性的政策宣示。部分互聯互通願景，仍需兩岸當局的溝通協商才可能成真。大陸單方促融成果如何，仍待觀察。

中共 國台辦

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