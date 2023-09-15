陸促融合 提兩岸共推綠能

中國大陸推動建設兩岸融合發展示範區，大陸國家發改委副主任叢亮昨提及早日實現「兩岸通高鐵」，並提出「能源資源互通」。他稱大陸具有先進的風電太陽能生產能力和遠距離輸變電能力；而閩南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件。陸委會對此回應，相互尊重、對等溝通、摒棄單邊政治操作，才有助兩岸健康有序的交流往來。

針對陸方發布融合文件，陸委會指出，陸方文件是中共廿大以來對台單邊設定的「融合促統」統戰。試圖以同等待遇、經濟利益為掩飾，拉攏誘引我方民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，完全是一廂情願。當前中國大陸經濟低迷，該文件企圖吸納台灣資金、人才赴陸，藉此提振其經濟。

大陸官方十二日發布共計廿一條的「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」文件，國務院昨舉行專場記者會解讀。叢亮指出，大陸已具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件；大陸願加強兩岸能源領域合作，共同推動兩岸能源綠色轉型發展。

就區域融合發展，叢亮表示，福建每個縣和台灣的關係都非常密切，官方將指導廈門、福州等優勢突出地區，「率先試點，以點帶面」。例如將以「清單授權」方式，賦予廈門在重點領域更大自主權，對在廈門的金門居民實施同等享受當地居民待遇的政策，支持金門共用廈門新機場等。

國台辦副主任潘賢掌說，目標是福建全省域基本建成「兩岸融合發展示範區」。

金門縣長陳福海昨回應，陸方所提「共用廈門新機場」，或可在霧季時因飛航安全需求，作為航空公司備援轉降機場疏運旅客。