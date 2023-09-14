會見浙江省委書記 洪秀柱：努力促進台浙兩地交流合作

浙江省委書記易煉紅14日上午在杭州會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行。他表示，將秉持「兩岸一家親」理念，進一步發揮海峽兩岸青年發展論壇作用，為台商台企在浙投資興業創造更優環境，為浙台科技、教育、文化、旅遊、體育等領域特別是兩岸青年的合作交流搭建更多平台。

洪秀柱回應說，兩岸同胞有著血濃於水的親情，兩岸關係和平發展、祖國和平統一是大勢所趨，也是民心所向，將努力促進台浙兩地更多領域更深層次交流合作。

杭州網報導，易煉紅對洪秀柱率團來杭參加第六屆海峽兩岸青年發展論壇表示歡迎，並對洪秀柱堅定認同和維護一個中國原則和「九二共識」、堅決反對「台獨」的政治主張，全力推動兩岸關係和平發展、用心推進兩岸青年深入交流的積極貢獻表示欽佩和讚賞。

易煉紅說，浙江和台灣地緣相近、人緣相親、文緣相通，合作交流源遠流長，在經貿合作、人文交流等方面結出了豐碩成果。浙江將秉持「兩岸一家親」理念，進一步發揮海峽兩岸青年發展論壇作用，為台商台企在浙投資興業創造更優環境，為浙台科技、教育、文化、旅遊、體育等領域特別是兩岸青年的合作交流搭建更多平台，在探索兩岸融合發展新路子上扛起更大擔當、展現更大作為。

洪秀柱對浙江堅定不移深入實施「八八戰略」所取得的巨大成就給予高度評價。她說，兩岸同胞有著血濃於水的親情，兩岸關係和平發展、祖國和平統一是大勢所趨，也是民心所向，將努力促進台浙兩地更多領域更深層次交流合作，精心辦好海峽兩岸青年發展論壇，使之成為兩岸青年交流交往交心、分享創新創業經驗的平台載體。