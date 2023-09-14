六年協處兩岸婚姻近七千件 海基會：盼助更多陸配家庭

海基會14日發布數據顯示，自2018年以來，受理有關兩岸婚姻關懷協處案件共計6,862件，包括急難救助案件如家暴，和重大災故案件等。海基會發言人蔡孟君指出，多年來，海基會持續站在服務兩岸民眾的第一線，關懷兩岸婚姻家庭，盡力提供各項協助，努力擴大服務的廣度與深度，期望能服務到更多的陸配家庭。

據海基會指出，其協處類型計有：文書驗證（占協處案件逾5成）、婚姻問題（例如家暴、離婚等，占近3成）、探親、停居留（例如大通證遺失、逾期，申請在台居留等事宜）、子女權益（例如離婚後子女監護問題）、醫療（例如在大陸就醫如何申請健保核退）等問題。

其中，自2018年以來，海基會受理有關兩岸婚姻關懷協處案件共計6,862件，經常接獲地方機關或其他單位（包括：各級民代、新住民團體等）轉介協處的個案，並可分為「急難救助」與「重大災故」案件兩類。

蔡孟君舉例，曾在春節期間接獲陸配團體通報，有陸配遭家暴重傷，醫院發病危通知，亟待其陸籍子女來台探病，因此透過聯繫移民署專案核發探親證件，協助陸配的陸籍子女來台探病，海基會也前往探視給予關懷鼓勵。事後，對方致贈「真誠服務 情暖兩岸」感謝狀，感謝海基會及時協助。

蔡孟君分享，在「太魯閣號火車出軌事故」，和「城中城火災事故」，也分別透過民間團體、陸配團體管道，或主動向移民署等單位了解，得知有新二代（陸配新住民二代）不幸罹難，和陸配傷亡案況等，海基會立即聯繫協處，表達關懷慰問，例如配合高雄市政府在尊重家屬意見下，協處繼承、慰問金事宜等。

蔡孟君說， 多年來，海基會持續站在服務兩岸民眾的第一線，關懷兩岸婚姻家庭，盡力提供各項協助，努力擴大服務的廣度與深度，期望能服務到更多的陸配家庭。不過，仍有許多陸配並沒有加入協會、或仍不清楚政府與海基會能夠為他們提供哪些協助。