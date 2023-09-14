兩岸文書驗證量增 海基會：民間交往維持穩定

隨疫情後解封，兩岸交往逐漸恢復熱絡，據海基會副秘書長兼發言人蔡孟君今（14）揭露統計數據指，今年1到8月，海基會辦理文書驗證量不僅較疫情時回升，部分案件數甚至較疫情前有明顯增長。她解讀，這顯示兩岸民間交往一直存在，且若非受疫情影響，相信可以維持在穩定的狀態。

據海基會統計，今年1到8月，受理新申請文書驗證案件數計68,565件，較疫情時2021年的相對低點增加36,881件，增幅達116.40%，也較疫情前2019年同期增加9,532件，增幅為16.15%。

其中，受理結婚用途公證書驗證量計4,505件，較2021年同期大增3,728件，增幅為479.79%，較2019年同期增加634件，增幅為 16.38%；探親等用途公證書驗證量計11,316 件，較2021年增加10,449件，增幅為1205.19%，較2019年同期增加1,738件，增幅為18.15%。

另，受理報稅等用途公證書驗證量計11,492件，較2021年同期增加2.98%，但較2019年減少14.1%。海基會認為，這可能是因2020年起新冠疫情爆發，且美中貿易戰影響帶動全球產業供應鏈重組，許多台商將產線從中國大陸移出，因此國人赴中國大陸工作的人數減少所致。

同時，受理居留用途公證書驗證量較2021年增加288.89%，較2019年增加24.47%；定居用途公證書驗證量分別增加328.99%、52.13%；委託用途公證書驗證量則為減少49.63%，和增加171.47%。

海基會解釋，委託公證書案件量自疫情爆發之2020年即大幅上揚，但2021年因陸方隔離措施趨嚴，致返台處理事務時間及金錢成本大增，因此達到歷年最高2,021件。

在此之下，對於受理結婚、探親、居留、定居等文書驗證量均較疫情期間、疫情前增加，蔡孟君認為，這反映數十年來，兩岸民眾往來一直都持續穩定，所以從文書驗證量上呈現，因此，如果沒有疫情影響，相信兩岸往來可以維持在穩定的狀態，不會有劇烈波動。

但蔡孟君也補充，近期我方多次提到，民眾往返兩岸時可能因對岸一些法律法規造成風險，這是比較不利的，希望陸方能把不利兩岸正向發展的因素降到最低。

今年4月，海基會也曾揭露，今年第一季，受理新申請文書驗證案件數計19,953件，較去年同期增加8,045件，增幅達67.56%