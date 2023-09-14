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批美售台火山布雷車　陸國防部：台美勾連是害台、毀台

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部發言人譚克非。取自大陸國防部網站
大陸國防部發言人譚克非。取自大陸國防部網站

據大陸國防部網站，大陸國防部發言人譚克非14日就近期涉軍問題發布訊息，對於台灣將向美國採購14套火山布雷系統等，他說，台美勾連完全是在「害台」、「毀台」，頑固「倚美謀獨」，只會把台灣推向兵凶戰危的險境。

譚克非說，我們堅決反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美售台武器，敦促美方恪守不支持「台獨」的嚴肅承諾，停止任何形式的美台軍事聯繫，停止推高台海緊張局勢。

他抨擊，民進黨當局為一己私利，不惜用台灣老百姓的血汗錢討好美國，製造兩岸對立對抗，其所作所為正在把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，嚴重損害台灣同胞安危福祉。

譚克非認為，台美勾連完全是在「害台」「毀台」。頑固「倚美謀獨」，只會把台灣推向兵凶戰危的險境。解放軍始終保持高度戒備，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另，譚克非還就菲律賓和美國軍艦在南海海域舉行首次聯合巡航回應說，「我們密切關注有關動向」。

譚克非說，中方一貫認為，有關國家間的防務安全合作，不得損害第三方利益，不得損害地區和平穩定。南海是地區國家的共同家園。我們堅決反對美方為一己私利插手南海問題，打著「航行自由」的幌子在南海炫耀武力、興風作浪，破壞地區和平穩定。中國軍隊始終堅決維護國家主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。

譚克非 美國

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