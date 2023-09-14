新聞眼／鬥嘴沒互信 傷的不只是旅遊業

距陸委會八月廿四日宣布規畫陸客來台事宜並設定「一個月」準備期，只剩最後十天。然兩岸當局到昨天還在隔空交火，癥結仍在於雙方毫無互信基礎。

陸委會雖還在等待陸方「相向而行」，但我方九月一日已先恢復旅居第三地陸籍人士（第三類陸客）來台觀光，幾天時間就有超過八千人申請，數量遠超疫情前，顯示儘管兩岸關係劍拔弩張，大陸民眾仍有極高意願赴台旅遊。一旦陸客來台恢復常態，可以預期將會湧入可觀的旅遊商機。

為敦促大陸早日放行陸客來台，行政院副院長鄭文燦昨天對北京喊話，大陸已開放一三八國出境團體旅遊，台灣地理位置近，大陸卻不開放「非常奇怪」。但對北京當局而言，民進黨又想搞台獨、又想賺人民幣，可能更奇怪。

國台辦昨日記者會依舊嚴詞批判「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場」，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，危害台海和平穩定；依舊將民進黨總統參選人賴清德定性為：「不折不扣的台獨工作者、徹頭徹尾的麻煩製造者」。

對於賴清德日前稱，他若當選，將成為兩岸交流的機會，國台辦發言人陳斌華更不假辭色用八個字回應：顛倒是非、癡人說夢。

以當前兩岸情勢，明年大選前要期望兩岸觀光旅遊回復往日榮景，恐怕真的是「癡人說夢」。只不過兩岸旅遊遲遲無法恢復常態，受傷的不會只有台灣的旅遊業。

據報導，今年首季大陸旅行社接待入境旅遊僅五點二萬人，疫情前的二○一九年同期則是三百七十萬人。以大陸經濟當前情況，少了台灣團客不能說毫無影響。更重要的是，兩岸民眾不能相互到對岸旅遊，就少了一個重要的民間交流互動管道，這對雙方關係長遠而言絕非好事。