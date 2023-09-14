國台辦籲弘揚關公文化 陳斌華：盼選後重回兩岸和平

台灣總統大選開跑，候選人的兩岸論述成為各界關注焦點。對此，大陸國台辦發言人陳斌華在昨日記者會中表示，「尊重台灣地區現行社會制度，希望選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌」。

針對民進黨總統參選人賴清德日前表示，不接受「台獨金孫」標籤等談話，陳斌華回應稱，無論賴清德怎麼變換說辭，都勾銷不了其「台獨」言行，也掩藏不了其「台獨」本性。

他強調，「在一個中國原則的基礎上，台灣任何政黨、團體同我們交往都不存在障礙。但如果堅持『台獨』立場，兩岸協商對話則無從談起」。

至於大陸國台辦主任宋濤日前與國民黨副主席夏立言一起參訪山西運城關帝廟，是否是對信奉關公的郭台銘隔空喊話？陳斌華說，宋濤與夏立言八月卅日是「專程前往運城參訪解州關帝廟」。

他強調，「當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」。

陳斌華為大陸首批來台駐點採訪的記者，昨天則是他首度以發言人身分主持國台辦例行記者會。此次首秀，陳斌華開場即以用閩南語和在場記者問好。

陳斌華表示，在到台辦工作前，他有廿多年媒體工作經歷，也曾多年在台灣駐點採訪。他還分享二○○一年到二○一五年，數十次在台駐點採訪經歷等，強調一幕一幕記憶猶新，「寶島台灣，常在我心」。

在記者會上，陳斌華還特別引用已故海基會前董事長辜振甫的詩句：「但知春意發，誰識歲寒心」，表達他當下心境。陳斌華說，他會用兩岸同胞、特別是台灣同胞願意聽、聽得懂的語言，更好說明大陸的對台方針政策。