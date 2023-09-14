教宗特使抵北京 陸梵關係受矚目

天主教教宗派遣的特使昨日罕見到訪中國大陸，並表示此行是作為推動烏克蘭和平外交行動的一部份。北京方面則表示，願與各方一道繼續為推動局勢降溫發揮作用。此行受矚目的還有北京與教廷的關係是否出現突破、雙方是否論及「設處」議題。

據梵諦岡新聞網消息，教宗方濟各的特使、義大利祖皮樞機主教十三日至十五日在一位教廷國務院官員的陪同下前往北京。官方指出，「這次訪問是教宗推動的使命中的又一個階段，目的是支持人道主義項目和尋找能夠實現公正和平的途徑」。消息指，祖皮已於六月和七月出訪基輔、莫斯科和華盛頓。

兩岸分治後，教廷駐華大使館一直設在台北，教廷特使訪問大陸極為罕見，較為知名的是一九八○年代樞機主教埃切加雷的登陸，但此後極少有公開訪問消息。天主教香港教區主教周守仁今年四月赴北京訪問，也創下近四十年來的紀錄。

大陸外交部發言人毛寧昨日證實祖皮到訪消息，並透露大陸政府歐亞事務特別代表李輝將與其舉行會見，並重申在烏克蘭問題上大陸始終致力勸和促談，「願意同各方一道，繼續為推動局勢緩和降溫發揮建設性作用」。

二○一八年北京與教廷就大陸的主教任命達成臨時協議，並兩度續簽，但期間仍不時傳出任命上的爭議。美國之音指出，教廷國務卿帕羅林日前受訪時重申，盼望到中國大陸設立聯絡處。雖然祖皮此行是以和平特使身分訪問中國，會否觸及「設處」議題，仍引起關注。

方濟各九月初訪問蒙古，專機在行經大陸領空時循例向習近平發送賀電，他並在一場彌撒時對大陸信眾問候並稱盼他們「成為好教徒、好公民」。