美參院民主黨領袖 傳秋天訪陸

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）報導，聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）可能在十月率領跨黨派國會議員，訪問中國大陸、日本和南韓；華盛頓郵報報導，民主黨籍聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）打算另組一團訪問北京。

繼國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多早先相繼訪問中國大陸，舒默可能是首個率團訪中的民主黨資深議員，華郵報導，有兩團國會議員打算在秋天訪中。

路透報導，共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）將隨舒默團訪問，不過訪問的細節尚未曝光；華郵報導，舒默已邀請海格提（共和黨）、柯寧（民主黨）等人一起出訪。

但海格提批評，在中國大陸沒有要派遣高層官員訪問華府的狀況下，持續派遣美國高層（包含參議院的任何人）訪問北京的做法並不明智，海格提並未明確回應是否受邀出訪；柯寧說，「（訪中）可能是非常重要的，但說真的，現在不是時候。」