全球治理變革 陸提5面向方案

中國大陸近年來積極展現「大國擔當」，在本屆聯合國大會於上周開幕後，大陸外交部昨日發布「關於全球治理變革和建設的中國方案」政策文件。大陸外交部發言人毛寧表示，該文件全面闡述了中方對和平、安全、發展、人權、社會等全球治理重點領域，以及關於國際機構改革的立場和主張。

這是大陸外交部今年二月及四月相繼發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」、「關於阿富汗問題的中國立場」兩份文件後，再度針對國際重大議題發布「中國方案」。

毛寧昨表示，當前國際形勢變亂交織，各種全球性挑戰層出不窮。國際社會期待聯合國在國際事務中發揮積極作用，不斷改革和完善全球治理體系。本屆聯大將為國際社會凝聚政治共識，攜手命運挑戰提供重要契機。

北京當局過去幾年就意圖推動全球治理變革。二○一五年十月十二日，中共總書記習近平在主持中央政治局集體學習時提出「弘揚共商共建共享的全球治理理念」。他表示，「全球治理格局取決於國際力量對比，全球治理體系變革源於國際力量對比變化」。

習近平指出，全球治理從列強通過戰爭、殖民、畫分勢力範圍等方式爭奪利益，和霸權逐步向制度規則協調關係和利益的方式演進。

他強調，新興市場國家和一大批發展中國家快速發展，國際影響力不斷增強，是近代以來國際力量對比中最具革命性的變化。但是，它們在現行全球治理體系中的代表性和發言權還很不足，要求平等參與國際治理、獲得相應話語權和規則制定權的訴求與日俱增。

大陸此次針對全球治理變革發布的「中國方案」就明確提出，支持聯合國安理會改革，提升發展中國家代表性和發言權。

這份方案主要涉及五個面向，包含加強全球安全治理、發展治理、人權與社會治理、新疆域治理、聯合國核心作用等。文件的前段並一一說明了北京在烏克蘭、朝鮮半島、阿富汗、巴勒斯坦、伊朗核問題、敘利亞、蘇丹、利比亞、葉門等地區熱點議題上的看法。

就核武立場，文件提到「核武器用不得、核戰爭打不得，國際社會應共同反對使用或威脅使用核武器」，同時強調日本政府應停止核汙染水排海行動、並敦促日本加快日遺化武銷毀；就氣候變遷，文件表示「發達國家應正視其歷史責任，率先行動大幅減排」。

就人權議題，文件提出，「人民幸福生活是最大的人權」、「生存權、發展權是首要的基本人權」，強調各國歷史文化傳統、社會制度、經濟社會發展水準存在差異，「選擇的人權發展道路必然不同」。文件並強調，「不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，更不能以人權為藉口干涉別國內政、圍堵遏制別國發展」。