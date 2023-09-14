國台辦：支持研究中止ECFA

大陸商務部日前表示，初步調查認定台灣對大陸存在貿易壁壘，將研究採取中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠相應措施，大陸國台辦昨（13）日記者會上，新任發言人陳斌華繼續重申支持。經濟部昨日則重申我方立場，強調台灣未違反WTO規範，也願在WTO架構下協商。

陳斌華13日主持大陸國台辦例行記者會，針對大陸商務部將結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，重申國台辦「表示支持」。

陳斌華進一步回應ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議後續商談被迫中斷，協議執行受到影響。他說，民進黨當局上台以來，一方面終於認清ECFA對台灣是利多，一再表示不希望終止ECFA；另一面又在經濟上與大陸「脫鉤斷鍊」，不斷阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。這種兩面手法，表明他們（指民進黨）謀「獨」喪失基本理智。

另外，對於大陸12日公布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件，陳斌華表示，14日大陸國新辦將召開記者會說明。他並對大陸國務院更早之前批復的《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》回應稱，方案明確釋放深化兩岸創新發展合作的政策信號，國台辦將會同有關部門和廣東省，不斷探索深化兩岸創新發展合作新路徑。

針對有關中國大陸啟動貿易壁壘調查的議題，經濟部重申，我方並未違反WTO規範，兩岸同時加入WTO時我方即已存在相關措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也持續展現善意主動開放，迄今共准許9,983項中方農、工產品進口。

經濟部表示，兩岸貿易關係有行之有年的相關機制和法律規定，應該正視互利互補的經貿交流、就經貿論經貿，而相關貿易問題，我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。