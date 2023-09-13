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一帶一路10周年 丁薛祥：中共支持香港長期保持獨特地位和優勢

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
9月13日， 第八屆「一帶一路高峰論壇」在香港會議展覽中心揭幕，為疫情後首次以全實體形式舉辦。香港中通社
9月13日， 第八屆「一帶一路高峰論壇」在香港會議展覽中心揭幕，為疫情後首次以全實體形式舉辦。香港中通社

分管港澳事務的中共中央政治局常委丁薛祥表示，北京中央將支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融航運貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境和保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

香港政府13日主辦「一帶一路高峰論壇」，丁薛祥透過視訊致辭時表示，一帶一路倡議十周年，中國一直秉持共商共建共享原則，堅持開放綠色連結理念，努力實現高標準、可持續、為民生目標。

丁薛祥說，香港發揮自身獨特優勢，積極參與共建一帶一路，持續加強與共建國家各個領域務實合作，充分發揮金融、法律、航運等專業服務優勢，推進人文交流、促進民心相通，期望香港能完善金融服務，發揮國際金融中心地位優勢， 強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，進一步暢通融資渠道發展綠色金融。

丁薛祥特別提到香港的專業服務業稱，香港專業服務業有大量國際化人才，競爭力強，發展潛力廣闊，中央支持香港發展高增值航運服務，加快建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，加強專業服務工具，促進提升一帶一路聯通水平。

他表示，希望香港深化人文教育，促進中外文明交流，北京中央支持香港發展中外文化藝術交流中心，深化與共建國家教育、科技、旅遊、藝術及青年等領域合作，加強友好城市教育，吸引更多學生學者留學研學，夯實共建一帶一路。

香港特首李家超在論壇上致辭說，今年是發展一帶一路十周年，今屆論壇吸引超過6,000名來自70個國家和地區的政府官員、商界領袖和代表以及初創公司，超過100個海內外代表團參與，將會簽署的合作備忘錄數目亦是歷屆之冠。其中香港將與大陸簽署兩份有關水質管理和環保的合作備忘錄，並分別和斯里蘭卡及杜拜簽署合作備忘錄。

香港特首 一帶一路 北京 中共

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