中日關係惡化衝擊 共軍代表團推遲訪日計畫

中國大陸與日本的關係，因為日方排放核廢水等諸多事件衝擊，雙方交流陷入低谷，除了先前的外交糾紛外，現在還出現原定訪日的共軍代表團，近日推遲了訪問計畫，讓雙方軍事交流時隔4年的重啟，蒙上陰影。

據日本共同社援引相關人士12日透露的說法，對於日本自衛隊和共軍「校官級」幹部之間的交流項目，共軍方面已告知原計劃9月訪日的日程推遲。該項目的日方窗口笹川和平財團收到了無法協調出日程的聯絡，預計年內訪日較為困難。報導還引述分析指，這可能是受到了大陸方面反對東京電力福島第一核電站核廢水排放入海的影響。

此前，共同社曾於7月報導指，規模達13人的日本自衛隊代表團7月16日至24日曾到訪大陸，赴北京、山東省青島、浙江省杭州、陝西省西安的共軍機關進行交流。當時，日本自衛隊代表團7月17日在北京與中國國際戰略學會討論了構建長期穩定的日中關係、建立互信等議題。隨後，自衛隊代表團對中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、共軍中將景建峰進行了禮貌性拜訪。

擔任代表團團長的統合幕僚監部後方補給室長、海上自衛隊上校柳田篤志就此次訪問表示，「希望以此為機，切身理解中方的想法」。消息還指，共軍的代表團預計將於秋季前後訪日。

而人民網也曾在2019年報導指，「自衛隊校級軍官訪華團」和「中國人民解放軍校級軍官訪日團」每年一次訪問對方國，時間均為10天左右。每次日方約有10到15名校級軍官參加，大陸方面則為15到20名左右。包括2018年重啟后的互訪在內，共計367名雙方防衛相關人員參加了該交流項目。

據了解，上述交流項目以日本財團旗下的笹川和平財團與中國國際戰略學會為主辦方，交流始於2001年，不過2012年因日本將釣魚台國有化，導致雙方關係緊張時，交流一度中斷，直到2018年才恢復，而2019年9月後，再因新冠疫情影響，雙方暫停實體舉行，直至2023年7月才恢復。

大陸跟日本的「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」，於2023年3月31日完成，而大陸國防部長李尚福跟日本防衛大臣濱田靖在5月16日下午透過此機制，就「兩國和兩國防務關係交換了意見」。不過此後官方甚少發布雙方軍事交流的消息。