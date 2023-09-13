俄羅斯稱王毅將訪俄 陸外交部：保持密切溝通

俄羅斯外交部日前在記者會上宣布，大陸外長王毅將於18日訪問俄羅斯，並與俄羅斯外長拉夫羅夫會談。對此，大陸外交部發言人毛寧13日回應說，「中俄雙方一直保持著密切的溝通，最新的情況你（指記者）可以保持關注。」

綜合外媒報導，俄羅斯方面表示，王毅將於下周一（18日）訪問莫斯科，與俄羅斯外長舉行會談。

在此之前，俄羅斯總統普亭，於12日在海參崴，會見出席東方經濟論壇的中國大陸國務院副總理張國清。普亭說，俄中關係已達到前所未有的歷史高度，相信兩國關係將以更快的速度發展。

另，普亭13日和來訪的北韓領導人金正恩會面，金正恩表示將把兩國關係作為首要任務。

毛寧對此說，朝鮮（北韓）領導人對俄羅斯的訪問是朝俄之間的安排，關係到朝俄之間的關係。

她說，「對於中朝關係，昨天我也已經介紹了有關的情況，中朝是山水相連的友好鄰邦，中朝關係發展良好，雙方正在貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，深化兩國各領域的交流合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷取得新的更大的發展。」

至於大陸外交部發布了《關於全球治理變革和建設的中國方案》。毛寧說，當前國際形勢變亂交織，各種全球性挑戰層出不窮。國際社會期待聯合國在國際事務中發揮積極作用，不斷改革和完善全球治理體系。

毛寧說，本屆聯大將為國際社會凝聚政治共識，增進團結協作，攜手命運挑戰提供重要契機。 《關於全球治理變革和建設的中國方案》，全面闡述了中方對和平、安全、發展、人權、社會等全球治理重點領域，以及關於機構改革的立場和主張。