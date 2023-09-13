日本防衛省官員傳駐台　國台辦：敦促日方汲取歷史教訓

近日路透社引述消息稱，日本防衛省已指派一名常駐的文職現役職員來台，並認為此舉可能激怒中國大陸。大陸國台辦發言人陳斌華13日回應表示，敦促日方汲取歷史教訓，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。

陳斌華說，我們堅決反對我建交國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來。他說，敦促日方汲取歷史教訓，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。

同場記者會上，陳斌華還就我外交部日前在第78屆聯合國大會開幕時，提出「參與聯合國四大訴求」，外交部長吳釗燮說，將敦促聯合國修正對聯大2758號決議的「錯誤解釋」，以及美台軍售情況做出回應。

陳斌華稱，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，「台灣是中國的一部分，不是國家，沒有資格加入聯合國」。「一個中國原則」是國際關係基本準則，是國際社會共識。這個事實及其歷史與法理依據清清楚楚。民進黨當局無視事實，不斷污衊攻擊聯大2758號決議。

他接著細數歷史，以此強調「台灣是中國的一部分」。包括1894年日本發動侵略中國的甲午戰爭，次年迫使戰敗的清朝政府割讓台灣及澎湖列島， 後1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》以及中國政府宣告都表明中國從法律和事實上收復了台灣，以及「1949年中華人民共和國成立後，成為代表全中國的唯一合法政府」等。

陳斌華說，1971年，第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表」。民進黨當局「台獨」分裂立場冥頑不化，年復一年挑戰國際關係基本準則和國際社會共識，到頭來只會讓國際社會更加清楚「台灣是中國一部分」的事實。

美國對台軍售方面，陳斌華說，正告民進黨當局，任何「以武謀獨」的行徑，都動搖不了我們（中國大陸）解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了我們維護國家主權和領土完整的強大實力。