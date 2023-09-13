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海參崴會大陸副總理 普亭：俄中關係歷史新高

聯合報／ 記者黃雅慧賴錦宏／綜合報導
大陸國務院副總理張國清（左）在海參崴與俄羅斯總統普亭會面。 美聯社
大陸國務院副總理張國清（左）在海參崴與俄羅斯總統普亭會面。 美聯社

俄羅斯總統普亭昨在海參崴會見中國大陸國務院副總理張國清，普亭請張國清轉達對大陸國家主席習近平的問候，並稱在雙方共同努力下，俄中關係已達到前所未有的歷史高度。針對外界認為張國清此行是為了協調中俄高層會面，大陸外交部發言人毛寧昨稱，雙方一直透過各種方式進行戰略溝通。

綜合俄媒和新華社，普亭在與張國清會面時稱，與習近平建立友好的工作和個人關係，無疑有助於雙邊關係和國家間聯繫發展。他提及俄中貿易額每年都會增加近三分之一，今年前七個月，貿易額已達到一千兩百億美元，「習主席和我提出的貿易額達到兩千億美元大關，或將在不久的將來，在今年就能實現」。

有報導指出，普亭和張國清討論年底前舉行雙方最高級別接觸，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，這是一次快速交換意見的機會，有助雙方在計畫的高層接觸中進行協調。

另據中方發布，普亭指出，俄中兩國地方合作方興未艾，遠東開發成為俄中合作新的增長點，俄方對雙邊關係及各領域合作發展前景充滿信心。

張國清也轉達習近平對普亭的問候，並稱兩國元首為中俄關係發展定向把舵，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，各領域合作發展情況良好。中方願同俄方一道，落實兩國元首重要共識，加強區域發展戰略協調對接，推動中俄合作持續向前發展。

普亭 習近平 毛寧

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