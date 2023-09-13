我「放寬」陸商務來台 被指限制更嚴

疫情後兩岸商務交流受到我方邊境管控影響，陷入低谷，直到陸委會八月廿四日宣布「放寬」，恢復陸籍人士來台參展與觀展等商務活動，才重現曙光。然近期有業界人士反映，新規改以限制僅有我方「參展單位」為邀請方，與疫情前相比更為嚴苛，執行上也有諸多困難。

陸委會昨回應，恢復陸籍人士申請來台從事短期商務活動交流之參展及觀展，將其入境申請管制措施調整為通案開放，不需再先向主管機關專案許可，是放寬管制的措施。至於增列邀請單位或受邀單位須為參展廠商之條件，是便利陸籍商務人士申請來台參展，並落實兩岸交流管理。

陸委會自八月廿八日施行的新措施規定，陸籍人士來台商務交流的「參展」項目，邀請或受邀單位須為「參展廠商」；至於「觀展」項目，則要求陸方受邀單位須為我方參展廠商之「合作廠商，或具合作潛力之廠商或買家」。上述規定，乍看是免於「專案申請」，但實際上仍形成新的障礙，且與疫情前相比收緊許多。

據內政部「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，僅規定陸籍人士來台短期商務活動（參展、觀展等），邀請單位可為「經核准設立有案之本國企業、僑外投資事業、外國公司在台分公司、外國公司或大陸地區公司在台辦事處、大陸地區公司在台分公司、航空（運）公司在台灣地區之代理人」，並未如此次強制要求是「參展廠商」。

據了解，陸委會擬定新政策前，曾徵詢會展業人士意見，惟政策與業界希望的開放程度仍有落差。

據悉，疫情趨緩後，許多大陸企業對於來台參加商務展覽或者觀展抱有很大興趣，但新規定無疑更加收緊。而參與商展是大陸商務人士來台交流的重要項目之一，據陸委會官網，疫情前的二○一九年陸籍商務來台共有十萬兩千多人次，但今年上半年僅有九千多人次。