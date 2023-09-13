廈門新機場 陸提「與金門共用」

中國大陸昨公布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件，指出要充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展，建構「立體式綜合性對台通道樞紐」。文件力推在福建的台灣民眾申領居住證，稱將努力實現大陸身分證與台胞居住證在福建的社會面應用達到同等便利。對金馬部分，文件稱，將加快推進與金門「通電、通氣、通橋」，支持金門「共用廈門新機場」。至截稿前陸委會尚未對此回應。

上述文件內容分為六大項、廿一條。交通方面，文件指出要推動閩台基礎設施「應通盡通」，建構立體式綜合性對台通道樞紐，暢通閩台與大陸其他地區連接通道。進一步優化、加密福建沿海與台灣本島及金門、馬祖客貨運航線，鼓勵更多「從未來過大陸的台灣同胞」來閩交流。

文件鼓勵台灣民眾到福建就學、就業、生活、社會參與、完善司法服務、購房置業等。提到取消台灣民眾在閩暫住登記、鼓勵申領台灣居民居住證、在閩定居落戶實現「願落盡落」。同時還將擴大居住證身分核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身分證社會面應用同等便利。

在推動與金馬融合方面，文件支持廈門與金門加快融合發展，實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇，打造廈金「同城生活圈」，探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門「通電、通氣、通橋」，支持金門「共用廈門新機場」。

並支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇，推進福州與馬祖「通水、通電、通氣、通橋」。支持福州新區與平潭綜合實驗區建立對台融合協同機制等。

產業面上，文件提到科技合作、農漁業合作、科技創新合作、優化涉台營商環境等；社會面的措施則是擴大社會人文交流、青少年交流、文化領域融合發展等。