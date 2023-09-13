對抗中共海警 各國掀軍備競賽

大陸海警近年來發展迅速，這支被視為「第二海軍」的海上武裝力量，日漸受到周邊國家與西方的重視。美媒就曾撰文稱，中共在十年內建立了世界最大的海警艦隊，引發了一場軍備競賽。

據紐約時報中文網指出，大陸海警這支艦隊軍事化程度高，在國際爭端中更加咄咄逼人，走私或者搜救等海警常規任務則較少關注，「這支中國武裝力量顛覆了全球兩百年來的海警傳統」。

文章提到，大陸擁有大約一五○艘一千噸以上的大型巡邏艦，日本約有七十艘、美國六十艘，亞洲大多數國家只有幾艘。北京強勢進入執法和海軍力量之間的灰色地帶，將目標對準那些對峙國家，其艦船可輕鬆擊沉大多數國家那些使用了數十年的老船，而後者爭相部署更大、火力更猛的巡邏船，「出現了海警競賽」。

其實大陸海警船具體噸位數，官方未有公開訊息，而具有解放軍背景的軍事媒體「華山穹劍」近日在微信號發文指出，大陸海警人數已達十萬人，相當於一些國家的海軍人數了。

該文章還提到，大陸海警艦艇數量達三七○艘，噸位超過廿萬噸，其中不少退役海軍艦艇，如○五六護衛艦退役後撥入海警，雖然拆除導彈發射裝置，但上面搭載的七十六毫米艦砲和三十毫米機砲並未拆除，「這玩意對付海警，就是降維打擊」。

二○二一年大陸「海警法」賦予海警在「國家主權、主權權利和管轄權」受到外國組織和個人的不法侵害或者面臨緊迫危險時，可採取「包括使用武器在內的一切必要措施制止侵害、排除危險」。

近年來，包含釣魚台海域、南海海域，大陸海警多次與日本、菲律賓、馬來西亞等國家產生對峙，近期也曾使用水砲驅趕欲進入仁愛暗沙的菲律賓艦艇。