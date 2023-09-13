陸海警船擴大巡航 跨越換日線

中國大陸海警船近期完成了年度「北太平洋公海漁業執法巡航」任務，根據官方發布，此次巡航歷經四十五天，總航程二點一萬海里，最遠至東經一百八十度（國際換日線）以東的北太平洋公海，並稱巡航海域範圍進一步擴大，遠海執法能力進一步提升。這是中共官方首度證實大陸海警船巡航至「國際換日線」以東的海域，引起關注。

據指出，這是近年來大陸海警在年度巡航任務結束後，首次公開提及航至的經線位置，也是首次提到航程超過兩萬海里。鑑於中美在包括南海等海域對峙升高，中共刻意凸顯海警巡航海域範圍擴大，被認為有向美國展現強硬姿態的意味。

大陸海警局十一日發布，執行此次巡航的是大陸海警「衢山艦」和「海門艦」，總航程兩萬一千餘海里、航時兩千餘小時，航經對馬、津輕、大隅等海峽，最遠至「東經一百八十度」以東的北太平洋公海。

大陸海警執法員對北太平洋公海作業的漁船進行檢查。圖／取自大陸海警局網站

這次巡航是大陸海警船第八次在北太平洋公海開展巡航，也是大陸海警二○二○年六月向北太漁委會註冊並獲得公海登臨檢查權後的第三次巡航，同時還是大陸「海警法」制定後第三次巡航。

根據發布，巡航期間兩艦依據聯合國大會決議和二○一五年生效之「北太平洋公海漁業資源養護和管理公約」等國際公約與協定，對大陸遠洋漁船和其他締約方漁船進行巡查監管，觀察記錄各類漁船七十七艘，登臨檢查大陸漁船和外籍漁船十二艘。並宣稱，這是全面履行公海執法職責，彰顯「大國海警風範」。

中國大陸參與北太平洋公海漁業執法，起初是跟美國合作。據新華社此前報導，早在一九九三年起，大陸就連續每年派出漁業執法人員搭乘美國海岸警衛隊執法船開展「中美北太平洋公海漁業聯合巡航行動」。二○○二年起，每年派遣執法船組成編隊赴北太平洋漁場對大陸遠洋漁船進行現場管理。

大陸海警局自二○一三年成立後，連續多年派遣大噸位海警船開展北太平洋公海巡航執法，並與美國海岸警衛隊積極開展聯合巡航、人員交流與培訓等活動。不過，二○一六年雙方聯合巡航後，就罕有再次行動的訊息。

近年來大陸海警積極展開海域巡航，除了在釣魚台海域頻繁巡航外，也有不少國際合作，例如與南韓海警開展「中韓漁業協定暫定措施水域聯合巡航」，以及與越南海警實施一年兩次的「北部灣聯合巡航」。今年四月，還與俄羅斯簽訂海上執法合作文件。

小檔案：國際換日線 與美中等距

國際換日線是國際上用於計算時間的重要基準，約略等於東經一八○度，其位置約在太平洋中間，大略與美國、中國大陸等距。戰略上，國際換日線位於美軍印太司令部轄區的中心地帶，同時其位置已突破第一及第二島鏈，緊貼中途島、夏威夷等構成的第三島鏈。在此次大陸海警船越過換日線進入西半球之前，中共海軍北海艦隊「鄭和號」訓練艦曾在一九八九年四月八日駛過國際換日線出訪美國夏威夷，創下當時紀錄。