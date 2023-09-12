快訊

砲轟賴清德抄襲 郭台銘：為什麼不直接實施0-6歲國家養政策

外媒指天璣9300晶片過熱 聯發科怒發聲明

蘋果發表會倒數中！iPhone 15系列重大亮點、主要規格、價格一次掌握

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭晤陸副總理：遠東開發成中俄新增長點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院副總理張國清（左）在海參崴與俄羅斯總統普亭會面。 美聯社
大陸國務院副總理張國清（左）在海參崴與俄羅斯總統普亭會面。 美聯社

俄羅斯總統普亭12日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見應邀出席第8屆東方經濟論壇的大陸國務院副總理張國清。普亭請張國清轉達對大陸國家主席習近平的問候，並表示在中俄雙方的共同努力下，兩國關係進入歷史最好時期。

新華社報導，普亭感謝中方派出高級別代表團出席東方經濟論壇。他表示，在俄中雙方的共同努力下，兩國關係進入歷史最好時期，經貿等各領域合作發展順利，兩國地方合作方興未艾，遠東開發成為俄中兩國合作新的增長點，俄方對雙邊關係及各領域合作發展前景充滿信心。

張國清則轉達習近平對普亭的問候，並祝賀第八屆東方經濟論壇召開。他表示，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係保持高水平運行，各領域合作發展勢頭良好。今年3月習近平訪俄取得豐碩成果。中方願同俄方一道，落實兩國元首重要共識，共享發展機遇，深化互利合作，加強區域發展戰略協調對接，發揮兩國地方合作機制作用，推動中俄合作持續向前發展，不斷取得新成果。

在俄羅斯期間，張國清出席第八屆東方經濟論壇全會，同俄羅斯副總理兼工業和貿易部部長曼圖羅夫、濱海邊疆區行政長官科熱米亞科舉行會見，考察由中資企業承建的雙邊合作項目。

普亭 俄羅斯

延伸閱讀

普亭稱起訴川普為「政治迫害」 不期待美俄關係有重大改變

金正恩訪俄！黨和政府、軍令軍需要員大舉隨行 關鍵人物身分曝光

談太空合作？金正恩專列可能赴俄羅斯「東方太空發射場」

金正恩搭專列赴俄 「普金會」談軍售還會有什麼？

相關新聞

普亭晤陸副總理：遠東開發成中俄新增長點

俄羅斯總統普亭12日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見應邀出席第8屆東方經濟論壇的大陸國務院副總理張國清。普亭請張國清轉達對...

大陸公布福建對台示範區文件：鼓勵台人領居住證、購房

大陸官方制定已久的「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，12日終於公布。文件提到要充分...

陸外交部：大陸經濟沒有崩 反而「中國崩潰論」屢崩潰

近期不少西方國家官員指出中國經濟乏力。對此，大陸外交部發言人毛寧12日在記者會表示，似乎每過一段時間就會出現各種各樣的「...

對英價值觀「系統性威脅」？陸敦促停止反華政治操弄

英國官員11日在議會針對「中國間諜」案陳述，批評中國大陸在新疆、香港侵犯人權，在南海實施脅迫和恐嚇，聲稱中國對英國和英國...

英國會研究員涉中國間諜被捕 中使館：自導自演的政治鬧劇

一名英國國會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而遭逮捕，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）出席G20峰會時，當面向中國...

陸緊咬日本核汙水排海 雙方於IAEA會議再爆爭執

央視新聞報導，大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松11日在國際原子能總署（IAEA）9月理事會上嚴厲抨擊日本單方面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦