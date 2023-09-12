普亭晤陸副總理：遠東開發成中俄新增長點

俄羅斯總統普亭12日在符拉迪沃斯托克（海參崴）會見應邀出席第8屆東方經濟論壇的大陸國務院副總理張國清。普亭請張國清轉達對大陸國家主席習近平的問候，並表示在中俄雙方的共同努力下，兩國關係進入歷史最好時期。

新華社報導，普亭感謝中方派出高級別代表團出席東方經濟論壇。他表示，在俄中雙方的共同努力下，兩國關係進入歷史最好時期，經貿等各領域合作發展順利，兩國地方合作方興未艾，遠東開發成為俄中兩國合作新的增長點，俄方對雙邊關係及各領域合作發展前景充滿信心。

張國清則轉達習近平對普亭的問候，並祝賀第八屆東方經濟論壇召開。他表示，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係保持高水平運行，各領域合作發展勢頭良好。今年3月習近平訪俄取得豐碩成果。中方願同俄方一道，落實兩國元首重要共識，共享發展機遇，深化互利合作，加強區域發展戰略協調對接，發揮兩國地方合作機制作用，推動中俄合作持續向前發展，不斷取得新成果。

在俄羅斯期間，張國清出席第八屆東方經濟論壇全會，同俄羅斯副總理兼工業和貿易部部長曼圖羅夫、濱海邊疆區行政長官科熱米亞科舉行會見，考察由中資企業承建的雙邊合作項目。