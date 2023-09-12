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陸緊咬日本核汙水排海 雙方於IAEA會議再爆爭執

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本示威者今年7月在東京經濟產業省前拉布條抗議，反對將福島第一核電廠核汙水排海。（歐新社）
日本示威者今年7月在東京經濟產業省前拉布條抗議，反對將福島第一核電廠核汙水排海。（歐新社）

央視新聞報導，大陸常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松11日在國際原子能總署（IAEA）9月理事會上嚴厲抨擊日本單方面啓動福島核汙染水排海，嚴正敦促日方接受嚴格國際監督。中日於IAEA再度就核汙水排放發生爭執。

日本政府於8月24日啟動核汙水排海引起國際爭議，中國大陸的反應尤為強烈。李松指出，「歷史將記住這一天」。福島核汙染水排海是重大核安全問題，具有跨國界、長期深遠的影響，絕不是日本一家的私事。

李松強調，日方並未要求IAEA對除排海以外的其他處置選項進行全面、綜合的評估，而是單方面將排海決定強加給機構、強加給世界。IAEA應日方要求對福島核汙染水排海活動進行安全評估屬於技術援助和諮詢評估性質，不具有國際法效力。日方大肆利用IAEA的評估報告，強行啓動排海行動，嚴重損害了機構權威和公信力、日本周邊國家人民健康和海洋環境權益、全球核能事業安全與發展利益等。

李松建議IAEA有必要建立長期有效、不受日方控制的國際監測機制。成員國、理事會應在有關國際監測機制的建立過程中發揮主導作用，並對日本排海問題和國際監測機制進行定期審議，IAEA秘書處有必要向成員國特別是利益攸關國家及時、全面、詳細介紹在福島實施現場取樣、監測等活動

日本代表則稱，中方發表的上述言論是政治化、情緒化的；日方經過「多核素處理系統」（ALPS）淨化的「處理水」安全無害，與核電站正常運行排水並無不同；日方排海方案科學合理，處理過程向國際社會保持公開、透明。

李松駁斥稱，日方無視廣大民眾反對日方排海行徑的強烈呼聲，一味將排海決定強加給國際社會，並想方設法為自己開脫洗白，這才是徹頭徹尾的政治化。

李松也質疑，存放在福島1,300個存儲罐內的134萬噸核汙染水，以及每天還將新產生的約100噸核汙染水中，每一個儲存罐內的核汙染物到底是怎麼回事，上述複雜核素如何被檢測、處理的具體情況，日方並沒有給出明確說法。

日本 福島 核汙水 央視

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