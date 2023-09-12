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提3個堅持 王滬寧：致力促進兩岸交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共對台二把手、大陸全國政協主席王滬寧昨發表對台談話，他指出，要堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實，促進兩岸同胞走親走近，厚植反「獨」促統民意基礎；此外，要廣泛爭取國際社會理解和支持，營造反「獨」促統有利外部環境。

新華社報導，大陸「中國和平統一促進會」理事大會昨在北京舉行，王滬寧出席會議並當選會長。

王滬寧表示，「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」為解決台灣問題、實現完全統一指明了方向、提供了根本遵循，必須完整、準確、全面貫徹落實好，牢牢把握反「獨」促統正確方向。

就中共「反獨促統」，他提出「三個堅持」，包括：堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，擔負起同「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力鬥爭的職責使命，堅定反獨促統信心決心；堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實，促進兩岸同胞走親走近，厚植反獨促統民意基礎；堅持增進中外友好，廣泛爭取國際社會理解和支持，營造反獨促統有利外部環境。

據報導，中共中央統戰部長石泰峰主持會議。

「中國和平統一促進會」是一九八八年中共領導人鄧小平倡議下成立的組織，由各民主黨派有關人士、團體及無黨派代表人士共同發起，並在海外各地設有許多分會組織。其成立宗旨，團結一切擁護中國和平統一的海內外同胞，推動台灣海峽兩岸的民間交流與往來，反對製造「台灣獨立」、「兩個中國」、「一中一台」等分裂活動，促進早日實現和平統一。

中共 王滬寧 北京

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