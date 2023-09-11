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加拿大軍艦航行台海 陸專家批不自量力：會被「關門打狗」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
加拿大軍艦「渥太華號」曾於2017年5月26日訪問上海，艦停黃浦江岸邊，前方即是上海東方明珠塔。（路透資料照）
加拿大軍艦「渥太華號」曾於2017年5月26日訪問上海，艦停黃浦江岸邊，前方即是上海東方明珠塔。（路透資料照）

解放軍東部戰區9日證實，美國加拿大兩艘軍艦過航台灣海峽。大陸軍事專家稱，痛批加拿大軍艦「不自量力」，稱美、加軍艦一旦進入台灣海峽就處於可能被「關門打狗」的境地，解放軍不用導彈，只用遠程火箭炮就可以「甕中捉鼈」。

美國第七艦隊稱，美國海軍「詹森」號導彈驅逐艦和加拿大皇家海軍「渥太華」號例行穿越符合國際法規定的公海航行與飛越自由的水域。

環球時報今天報導，這是美、加繼6月3日之後的第二次聯合過航台灣海峽，也是加拿大第四次追隨美國過航台灣海峽。加拿大追隨美國過航台海的頻率從從一年一次到一年二次，並不是沒有跡象的。近一段時間以來，加拿大對中國態度並不友好。

中加關係近年愈來愈差，習近平去年11月在峇里島G20峰會上斥責加拿大總理杜魯多。杜魯多7日在新加坡接受彭博社訪問時表示，由於中國國家主席習近平採取強硬的外交政策，目前兩國之間不可能建立正常關係，因此加拿大與中國沒有和解的空間。

加拿大廣播公司當地時間7日報導指，加拿大「渥太華」號護衛艦與中國海軍艦艇發生至少三次「遭遇」。稱中國驅逐艦「全副武裝」並向加拿大軍艦喊話，雙方距離約1公里左右。此外，「渥太華」號還遭到「鐳射照射」，中方船隻還放出了無人機。另有一架中國戰機高速接近「渥太華」號，並在距其32公里處轉向離開。

環時引述軍事專家張軍社表示，中國艦艇、戰機的應對方法都符合國際慣例，雙方軍艦距離大約一公里左右，戰機距離其32公里，這完全是安全距離，甚至說距離相當遠。加拿大此舉純屬是以「受害者」的身份炒作，而所謂的鐳射照射都是老一套說法，以此來抹黑中國，誤導國際社會。

他說，近一段時間以來加拿大軍隊跟隨美軍不斷在台灣海峽等中國當面海區挑釁，甘心充當美國圍堵中國的馬前卒和打手，此舉是為了迎合其國內政治需要，當前加拿大政府在政治、外交等多方面對中國挑釁，是轉移矛盾的一種做法。

張軍社表示，加拿大最明顯的意圖是向美國表忠心，以此博取美國的好感和信任。其次，加拿大的軍事實力有限，如果不跟隨美軍，根本無法到海外執行軍事任務。此舉是在「狐假虎威」，借此提高國際影響力。

張軍社認為，從軍事上來講，台灣海峽東西最窄才130公里，美、加軍艦一旦進入台灣海峽就可能處於被「關門打狗」的境地，解放軍可以輕易地甕中捉鼈，外部勢力希望通過此舉對大陸進行威懾，屬於不自量力，根本不需要動用導彈，台灣海峽已完全處於大陸岸防兵力遠程火箭炮的遠程打擊範圍內。

騰訊新聞引述軍事專家「徐剛教授」表示，美國在世界上行使霸權主義，再怎麼說也建立在自身有實力的基礎上。加拿大效仿其行為，就讓人有些摸不著頭腦了，無論這是加方對自身實力的誤判，還是在討好美國，無疑都是盲目的。

中加關係友好時，「渥太華」號護衛艦還曾於2017年5月到上海訪問，當時「渥太華號」從長江口進入黃浦江，就停靠在外灘邊東方明珠塔前，供上海民眾近距離觀看。

加拿大 美國 台灣海峽

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