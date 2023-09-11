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拜登：不認為中國大陸會因經濟陷危機而攻台

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統拜登10日在越南河內表示，房地產行業危機和青年失業率居高不下，已經導致中國經濟形勢出現「危機」。（路透）
美國總統拜登10日在越南河內表示，房地產行業危機和青年失業率居高不下，已經導致中國經濟形勢出現「危機」。（路透）

美國總統拜登10日在越南河內表示，房地產行業危機和青年失業率居高不下，使得中國經濟形勢出現「危機」。他並指出，中國經濟因缺乏國際增長而陷入困境，但不會因此導致中國作出改變台海現狀的舉措。

據路透等外電報導，拜登證實，在印度曾與大陸國務院總理李強會面，雙方討論了維護穩定和南半球等問題，又指他的團隊仍然會與中方官員會面。

拜登形容美國是太平洋大國，無意退出這個區域，並指中國最近禁止官員使用蘋果手機，相當於在貿易上改變一些遊戲規則。

拜登10日到訪越南河內，與越共中央總書記阮富仲會面。他在越南舉行記者會時提到中國經濟及台海局勢等議題時表示，由於全球經濟疲軟，加上受中國自身的政策影響，使得中國經濟增長正在放緩。但他不認為中國會因經濟困難而入侵台灣，並稱中國的能力恐怕已不如從前。

拜登記者會上強調，美國經濟是全球「最強健的」，而中國經濟增長正在放緩。他以「危機」來形容當前中國經濟情勢，並提到中國房地產和青年高失業率等問題，稱大陸國家主席習近平「現在忙得不可開交」。

拜登 美國

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