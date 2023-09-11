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習近平要求共軍 全面提高部隊備戰打仗能力

聯合報／ 大陸中心／即時報導
習近平8日前往解放軍78集團軍視察時，強調要提高軍事鬥爭準備質量和水平。（新華社）
習近平8日前往解放軍78集團軍視察時，強調要提高軍事鬥爭準備質量和水平。（新華社）

據新華社10日晚間報導，中共中央總書記習近平8日前往解放軍78集團軍視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民賦予的使命任務。

解放軍陸軍第78集團軍，隸屬北部戰區陸軍，軍部駐地黑龍江省哈爾濱市。報導稱，8日上午9時30分許，習近平在中共中央軍委副主席張又俠陪同下前往78集團軍機關，接見該集團軍官兵代表並與官兵合照。

習近平首先指出，前段時間，中國華北、東北等地遭遇極端降雨和嚴重洪澇地質災害。解放軍和武警部隊聞令而動，勇挑重擔，迅速投入防汛抗洪救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全，很好發揮了突擊隊作用，展現了人民子弟兵良好形象。

報導稱，習近平對78集團軍調整組建以來部隊建設和遂行任務情況給予肯定。他強調，要提高軍事鬥爭準備質量和水平，加強重難點課目專攻精練，加強新質戰鬥力建設，加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，有機融入聯合作戰體系。

習近平並提出，要全面加強部隊黨的建設，深入貫徹落實全軍黨的建設會議精神，增強各級黨組織創造力、凝聚力、戰鬥力。要堅持不懈抓基層打基礎，嚴格部隊教育管理，保持部隊高度集中統一和安全穩定。要精心組織實施第二批主題教育，著力解決部隊發展瓶頸問題，積極主動為官兵排憂解難，不斷開創集團軍建設新局面。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平8日前往共軍78集團軍視察，並接見78集團軍官兵代表。（新華社）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平8日前往共軍78集團軍視察，並接見78集團軍官兵代表。（新華社）

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