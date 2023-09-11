習近平要求共軍 全面提高部隊備戰打仗能力

據新華社10日晚間報導，中共中央總書記習近平8日前往解放軍78集團軍視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民賦予的使命任務。

解放軍陸軍第78集團軍，隸屬北部戰區陸軍，軍部駐地黑龍江省哈爾濱市。報導稱，8日上午9時30分許，習近平在中共中央軍委副主席張又俠陪同下前往78集團軍機關，接見該集團軍官兵代表並與官兵合照。

習近平首先指出，前段時間，中國華北、東北等地遭遇極端降雨和嚴重洪澇地質災害。解放軍和武警部隊聞令而動，勇挑重擔，迅速投入防汛抗洪救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全，很好發揮了突擊隊作用，展現了人民子弟兵良好形象。

報導稱，習近平對78集團軍調整組建以來部隊建設和遂行任務情況給予肯定。他強調，要提高軍事鬥爭準備質量和水平，加強重難點課目專攻精練，加強新質戰鬥力建設，加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，有機融入聯合作戰體系。