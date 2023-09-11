陸公布美籍港人間諜罪行：設色情圈套脅迫策反中方人員

江蘇省蘇州市中級人民法院今年5月15日公告，以間諜罪判處一名現年78歲的美籍港人梁成運無期徒刑，但未公布相關細節。大陸國安部微信公眾號11日發布一則「美國『功勳』間諜在華落網」的文章詳述其罪行，包括設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員等。

文章稱，梁成運1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，向其出示證件，表明身分，要求梁成運與其合作。

1989年，美國間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1,000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。

為包裝梁成運在美國的社會形象，美方為其打造「人設」，虛構其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。

大陸國安部稱，為提升梁成運在華人華僑中的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。

根據大陸媒體早前報導，梁成運擁有眾多頭銜，包括：美國梁氏文化交流基金會主席、美國休斯敦南京友好協會主席、全美中國和平統一促進會常務副會長、江蘇省海外交流協會高級顧問、美國奧克拉荷馬市—廣州市友好協會主席等。

文章指出，為擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的假面具。在這些偽裝的加持下，梁成運受美國間諜情報機關指使，對中國大肆開展間諜情報活動：

——貼靠刺探。梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美國間諜情報機關報告。

——監控竊密。梁成運一旦獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。

——釣魚執法。梁成運還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊證據，炮製所謂「中國間諜案」。

大陸國安部表示，在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關搜集大量涉華情報，美間諜情報機關總部負責人並授予他「功勛獎牌」。

2020年，全球新冠疫情爆發，國際航班停運。美國間諜情報機關急於獲取中國情報，指揮75歲的梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。

2020年底，梁成運使用多本身分證件經香港中轉來到中國，按照美國間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探搜集情報。

大陸國家安全機關在掌握了梁成運進行間諜活動的系列證據後，對其採取刑事強制措施並移送司法機關。今年5月，梁成運因間諜罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產人民幣50萬元。