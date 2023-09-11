台港澳學長迎「萌新」 玩轉武昌城

北斗導航、古街打卡、盲盒禮物、無人地鐵…9月7日下午，近百名華中師範大學2023級台港澳新生來到曇華林劇場參加「兩岸學長迎萌新．行走武昌城」北斗樂跑活動。這是來自武漢各大高校的兩岸學長們，為歡迎來武漢學習的台港澳新生集體籌畫的迎萌新活動。

「兩岸學長迎萌新」活動由在武漢求學的4名台灣學生發起，旨在通過台灣學長陪同入境、兩岸學長迎新、兩岸學長帶領玩轉大武漢等活動，幫助台灣新生更快適應武漢，融入大學生活。

「十年前，我也曾經作為一名新生，第一次來到武漢。幸運的是，當時武漢大學有台灣同學會，有一群熱心的學長學姐們，帶著我走進武漢這座大城市。」武漢大學台生代表、「兩岸學長迎萌新」活動發起人李方中說：「讀書後發現每一位來武漢的台灣新生都會遇到跟我當年一樣的情況，於是我聯合幾位來自武漢不同高校的台灣學弟學妹，共同向老師們建議組織兩岸學長迎新活動。」

今年「兩岸學長迎萌新」系列活動於9月5日—22日期間持續展開，除行走武昌城活動外，還包括組織入學服務、邀請專家宣講、舉辦走讀武漢等內容。「武漢是一座歷史與科技相互交融的城市。今年是武昌1800年，我們為大家準備了城市公交卡，將北斗樂跑活動打卡點特意設在曇華林和黃鶴樓，就是想帶著大家一起感受武漢的歷史底蘊和城市發展的速度。」連續兩屆參加「兩岸學長迎萌新」活動的武漢大學台灣學生吳馥好說：「後期我們還會結合學校的安排，邀請辛亥革命後裔和台灣高校老師宣講、組織城市參訪等活動，幫助台港澳新同學了解武漢、融入武漢、愛上武漢。」

「剛剛來武漢還不太熟悉新環境，但有學長姐的悉心幫助，感覺十分溫暖。」新生們紛紛表示：「通過學長姐的介紹和自己的親身體驗，看到武漢城市發展之壯觀，歷史之悠久，非常感激學長學姐對我們的殷切照顧，讓我們更快地融入了這個大家庭，來到武漢更加有了歸屬感。」剛剛來學校報到3天的台灣新生陳怡萱說：「兩岸學長迎萌新活動為她提供了深度遊覽武漢的機會，很漂亮，我很喜歡這裡。」