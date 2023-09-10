槓上大陸？美駐日大使調侃習內閣「無人生還」 還提陸防長2周未現身

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）似乎槓上了中國大陸。繼上個月底專程訪問福島大啖生魚片，並批評中國大陸對福島排放核廢水的反應，易曼紐8日又在個人社群平台上發文調侃提到北京當局稱，包括大陸前外交部長秦剛、火箭軍司令等中共高層去向不明，並揶揄大陸青年失業率高等問題，引發各界議論。

易曼紐在社群平台「Ｘ」（前身為推特）寫到，「習近平的團隊就像克莉絲蒂（Agatha Christie，英國已故知名偵探小說家）的小說《無人生還》。先是大陸外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員，現在是大陸國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。究竟是誰將贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的『內閣』？」隨後，他還在這段文字後方加上「#北京大樓裡的神秘事件」標記。

據彭博報導指出，易曼紐的言論違背了美國外交官的一貫做法。一般來說，美國外交人員會避免捲入有關其他國家內政等相關消息的揣測。且對於外國官員發表有關中國內政的相關評論，北京通常會嚴厲駁斥。

報導表示，易曼紐文中所提及的秦剛為習近平一手提拔，然而在失蹤一個月後，秦剛於7月份被正式免職，至今官方仍未透露相關原因。而文中所指的另外一位火箭軍司令，應為遭撤換的火箭軍前司令員李玉超，共軍現任火箭軍司令員則為王厚斌。

報導中提到易曼紐有關李尚福「兩周未露面」並不準確。新華社曾報導，李尚福8月29日時曾在北京公開露面，出席第三屆中非和平安全論壇全體會議發表演說，並與多位非洲國防部門官員會面，但自此後李尚福就未再公開露面。

此外，彭博引述觀察家分析，易曼紐在美國對華政策上沒有正式權力，他的話不至於會產生嚴重的負面影響。