快訊

電撈日月潭魚虎球數量暴減 漁民更曝驚人發現

帶「30罐最愛」遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

要跳上台打人！藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

槓上大陸？美駐日大使調侃習內閣「無人生還」 還提陸防長2周未現身

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃大陸國家主席習近平，引發各界熱議。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）
美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近期公開於社群平台Ｘ發文調侃大陸國家主席習近平，引發各界熱議。圖為易曼紐上個月底特別前往福島訪問並大啖海鮮。（路透）

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）似乎槓上了中國大陸。繼上個月底專程訪問福島大啖生魚片，並批評中國大陸對福島排放核廢水的反應，易曼紐8日又在個人社群平台上發文調侃提到北京當局稱，包括大陸前外交部長秦剛、火箭軍司令等中共高層去向不明，並揶揄大陸青年失業率高等問題，引發各界議論。

易曼紐在社群平台「Ｘ」（前身為推特）寫到，「習近平的團隊就像克莉絲蒂（Agatha Christie，英國已故知名偵探小說家）的小說《無人生還》。先是大陸外交部長秦剛，然後是火箭軍司令員，現在是大陸國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面。究竟是誰將贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的『內閣』？」隨後，他還在這段文字後方加上「#北京大樓裡的神秘事件」標記。

據彭博報導指出，易曼紐的言論違背了美國外交官的一貫做法。一般來說，美國外交人員會避免捲入有關其他國家內政等相關消息的揣測。且對於外國官員發表有關中國內政的相關評論，北京通常會嚴厲駁斥。

報導表示，易曼紐文中所提及的秦剛為習近平一手提拔，然而在失蹤一個月後，秦剛於7月份被正式免職，至今官方仍未透露相關原因。而文中所指的另外一位火箭軍司令，應為遭撤換的火箭軍前司令員李玉超，共軍現任火箭軍司令員則為王厚斌。

報導中提到易曼紐有關李尚福「兩周未露面」並不準確。新華社曾報導，李尚福8月29日時曾在北京公開露面，出席第三屆中非和平安全論壇全體會議發表演說，並與多位非洲國防部門官員會面，但自此後李尚福就未再公開露面。

此外，彭博引述觀察家分析，易曼紐在美國對華政策上沒有正式權力，他的話不至於會產生嚴重的負面影響。

北京 美國 習近平 國防部

延伸閱讀

WSJ：王毅將缺席聯大領袖會議 習近平11月訪美添變數

身體欠安？元老不滿？中印緊張？習近平缺席G20峰會的種種猜想

港媒：秦剛缺席國務院全體會議

近5年中白首度軍事高層訪問 李尚福抵白兩國防長會談

相關新聞

槓上大陸？美駐日大使調侃習內閣「無人生還」 還提陸防長2周未現身

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）似乎槓上了中國大陸。繼上個月底專程訪問福島大啖生魚片，並批評中國大陸對福...

同為世界主要經濟體 李強會英首相蘇納克：中英經濟你中有我、我中有你

大陸國務院總理李強代替大陸國家主席習近平出席印度G20峰會，期間行程滿滿，不僅已與義大利總理梅洛尼及歐盟執委會主席范德賴...

華為低調發售新機 外界熱議是否突破卡脖子

沒有事先的宣傳、沒有事先安排的記者會，華為Mate60系列手機在中國手機市場引發熱議。最為關注的是，它是否突破了美國技術...

福建艦料海試「蘑菇」雷達受矚 功能被譽媲美福特號

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」去年6月17日下水之後，一直在上海江南造船廠進行舾装。最...

WSJ：王毅將缺席聯大領袖會議 習近平11月訪美添變數

據聽取過簡報的知情人士說法，北京計畫派中國國家副主席韓正出席本月稍晚舉行的聯合國年度政府領袖會議，而不是像先前暗示過的，...

用NASA照讚自家太空人 中駐法使館遭諷：大外宣失敗

中國駐法大使館7日在社群媒體X平台上表揚自家太空人獲獎，配圖卻被眼尖網友發現是有美國國旗臂章的太空人麥肯雷斯（Bruce...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦