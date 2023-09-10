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陸駐日大使強調 中日關係和平友好合作大方向不能變

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸駐日大使吳江浩強調，《中日和平友好條約》所確定的和平友好合作大方向不能變。（取自大陸駐日本大使館官網）
大陸駐日大使吳江浩強調，《中日和平友好條約》所確定的和平友好合作大方向不能變。（取自大陸駐日本大使館官網）

日本核汙水排海導致中日關係再度陷入低迷，值此之際，時隔四年，大陸本周末在東京代代木公園舉行「2023中國節」。大陸駐日大使吳江浩9日在開幕式致詞時強調，當前中日關係面臨複雜困難局面，但中日關係的重要性沒有變，45年前締結《中日和平友好條約》確定的和平友好合作大方向不能變。

根據大陸駐日本大使館發布的新聞稿，「中國節」9日上午開幕式包括：日本前首相福田康夫、日本眾議員青柳陽一郎、日本公明黨黨首山口那津男、日本外務省亞大局審議官岩本桂一等人出席。

吳江浩在開幕式致辭中表示，「中國節」是中國駐日本大使館同日中友好團體、華僑華人共同打造的品牌活動，為促進中日民間交流發揮了積極作用。

今年「中國節」是疫情後時隔四年再次舉辦，展示中國大陸最新式的環保電動汽車、便捷智能家電，以及雲南、江蘇等地的風土人情，參觀者還可品嚐「地道中餐」，並欣賞傳統和現代相結合的「國風漢服」和中國動漫。

為吸引日本遊客，大陸駐日本大使館還在會場設置領事諮詢展位，現場提供證件辦理和領事保護的信息服務。

吳江浩說，今年是《中日和平友好條約》締結45周年。45年前，條約以法律形式規定中日應當發展持久的和平友好關係，為雙方交往確立了「永不過時、歷久彌新」的原則和方向。

他強調，當前兩國關係面臨複雜困難局面，但中日關係的重要性沒有變，條約確定的和平友好合作大方向不能變。希望為期兩天的「中國節」帶動更多民眾融入友好交流，增進理解互信，共同推動中日關係改善發展。

吳江浩還表示，歡迎更多日本朋友到中國去，實地領略當代中國發展變化，感受中國社會蓬勃活力，見證更加客觀真實立體的「中國式現代化」。

據大陸駐日本大使館的新聞稿，岩本審議官代讀日本外相林芳正致辭。林芳正表示，日中是不能搬家的近鄰，即便兩國關係面臨各種課題，雙方也應加強溝通和交流。日本政府將全力支持兩國國民交流，努力構建建設性、穩定的日中關係。

大陸駐日本大使館9日、10日在東京舉行「中國節」，共設有80多個攤位，展示大陸新能源汽車、智能家電，以及雲南和江蘇的旅遊產品和各式中華美食。（取自大陸駐日本大使館官網）
大陸駐日本大使館9日、10日在東京舉行「中國節」，共設有80多個攤位，展示大陸新能源汽車、智能家電，以及雲南和江蘇的旅遊產品和各式中華美食。（取自大陸駐日本大使館官網）

日本 大使館 林芳正

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