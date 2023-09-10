兩岸觀策／八千人帶給兩岸重啟的契機
陸委會七日記者會上說第三地陸籍人士（第三類陸客）僅開放六天就有八千人申請來台，「桌上堆滿申請的文件」，這個數字令人驚豔，台灣的觀光旅遊業感到一絲振奮，更具意涵的是，大陸人士並沒有因為兩岸現存的敵意而排斥台灣。第三地陸籍人士踴躍申請來台，更多的大陸民眾、尤其是曾經來過台灣者（旅遊、商務、留學、探親），他們絕大多數都對台灣留存美好的回憶，且多半表達再來台灣旅遊的心願，只是兩岸旅遊中斷，他們無法再來。過去幾年，兩岸官方沒有共同政治基礎，共軍機艦常態繞台，敵意螺旋不斷增加，民間則是網路惡言相向，兵戎相見的說法普及兩岸各階層。從本質上說，這完全違背習近平所說的兩岸心靈契合，也與大陸仍堅持的兩岸和平統一路徑背道而馳。大陸官方因為台灣放棄「九二共識」採取「已讀不回、中斷交流」應對，但在民間，兩岸仍有經貿旅遊以及歷史文化的連結。疫後恢復民間正常交流，本是兩岸多數人民所樂見，但卻被兩岸政府間的政治算計抹煞。先不說兩岸恢復觀光旅遊能帶動多少行業的經濟復甦，兩岸人員往來，至少能多認識對方，減少誤解而產生的敵意。因為交流產生認識，認識進而理解，自然也容易產生好感，這樣的人多了，在他們的心底或許對兩岸關係有新看法。這對台灣反而是無形的安全保障，比有形的武器衛台來得更實惠更有意義。這也可從最近的事件驗證，三月底馬前總統率團訪問大陸，七月大陸學生回訪台灣，以及台北市長蔣萬安八月底的上海行，不論我們的人去大陸或他們的人來台灣，都可見到彼此像認識新朋友般的期待，像對待老朋友般的親切，這樣的交流難道不是兩岸重新啟動的契機？陸委會日前「有條件」開放兩岸團客，遭到大陸國台辦「名放實擋」的批評。陸委會副主委詹志宏在回應媒體詢問大陸團客來台問題時重申，「現在只剩一個關鍵，大陸願不願意放團客過來」，「等大陸方面有正面回應後，我們馬上訂定實施日期」。話說的直白，等於是把球丟給大陸，頗有逼大陸表態的意味。大陸目前尚未（或不願）「正面回應」，或許考量台灣大選前不宜貿然開放陸客來台，或許不願做球給民進黨政府，不願配合起舞。不過，大陸如果換個角度思考，逕自宣布恢復台灣為陸客出境遊目的地，免除了小兩會的官方接觸，等同把球還給台灣，如果民進黨政府再以各種技術問題（例如，要求協商才能啟動）擋陸客來台，蔡政府也將面臨台灣旅遊業者更大壓力。參加「二◯二三國際地緣政治高峰論壇」的芝加哥大學講座教授米爾斯海默受訪說，「台灣不要在政治挑釁中國，而應盡一切努力給人一種印象，即是想和平共處。兩岸要互動接觸，緩和緊張局勢」。大陸同樣也有化解兩岸兵凶戰危的責任，共同促成兩岸民間交流早日恢復就是重要的一步，大陸在互融促統的戰略高度下，有些堅持或可更有彈性、更具主動性。
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