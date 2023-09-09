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北韓75周年國慶 習近平致賀電強調中朝友誼歷久彌堅

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平就北韓75周年國慶向北韓領導人金正恩致賀電。圖為2019年6月習近平訪北韓時會見金正恩。（新華社）
大陸國家主席習近平就北韓75周年國慶向北韓領導人金正恩致賀電。圖為2019年6月習近平訪北韓時會見金正恩。（新華社）

今天（9日）是北韓75周年國慶日，大陸國家主席習近平向北韓領導人金正恩致賀電。習近平強調，中朝友誼歷久彌堅，在新形勢下，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，推動中朝關係與時俱進，為維護地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

新華社報導，習近平稱讚朝鮮社會主義建設事業75年來不斷取得新成就，近年在金正恩的帶領下著力發展經濟、改善民生並取得重要成效。他並表示，相信「兄弟的」北韓人民一定能夠推動朝鮮社會主義事業不斷取得新發展、邁上新台階。

習近平強調，中國和朝鮮是山水相連的友好鄰邦，中朝友誼歷久彌堅。在加速演進的百年未有之大變局下，無論國際和地區形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係始終是中國黨和政府堅定不移的立場。

習近平提到，自己與金正恩近年來已先後5次會晤，通過多種形式保持密切溝通，共同引領中朝傳統友好合作關係進入新的歷史時期。

習近平強調，新形勢下，中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，推動中朝關係與時俱進，取得更大發展，更好造福兩國人民，為維護地區和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

另，大陸外交部日前宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中率團訪問北韓，並出席75周年國慶慶祝活動。

習近平 北韓 金正恩

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