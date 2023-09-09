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菲船再入仁愛礁 陸海警封鎖入口

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸海警局新聞發言人8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經大陸政府允許，擅自進入仁愛礁鄰近海域，大陸海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。（取自南海戰略態勢感知）
大陸海警局新聞發言人8日表示，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經大陸政府允許，擅自進入仁愛礁鄰近海域，大陸海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。（取自南海戰略態勢感知）

中菲仁愛礁衝突持續。菲律賓八日對仁愛礁「坐灘」馬德雷山號上的士兵發起運補任務，但未獲中方放行。

大陸海警局新聞發言人八日表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經大陸政府允許，擅自進入大陸南沙群島仁愛礁鄰近海域。大陸海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

該發言人指出，大陸對包括仁愛礁在內的南沙群島，及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲方向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

大陸海警局新聞發言人強調，大海海警將依法在大海管轄海域持續開展維權執法活動。

俄通社引述菲律賓GMA新聞網報導表示，美國前空軍官員、前國防武鮑威爾同日指出，菲律賓已在五周內向南海仁愛礁發起了三次補給任務。

此次由菲律賓海岸警衛隊船隻「卡布拉」號和「辛當岸」號護送二艘補給船。鮑威爾並稱，當時有一艘大陸海警船和八艘「海上民兵船」封鎖了仁愛礁入口。

此次菲律賓船隻靠近仁愛礁或為自八月五日中菲爆發「水砲衝突」後的第三次補給任務。

八月五日，大陸海警船以水砲阻止菲律賓補給船航向馬德雷山號，大陸外交部當時回應，指菲國是向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且在多次喊話警告無效情況下，大陸海警船才採取相關行動。

八月廿二日，菲律賓船隻第二次駛入仁愛礁，大陸海警船對菲國船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制，但對菲律賓向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出「臨時性特殊安排」，放行菲律賓補給船向馬德雷山號人員補給生活物資。

針對仁愛礁爭議，大陸外交部多次聲明，指菲律賓企圖對非法「坐灘」廿四年的軍艦大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領，菲方行為違背自身承諾，嚴重違反國際法和「南海各方行為宣言」。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

菲律賓 軍艦 南海

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