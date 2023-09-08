李強與佐科威會談 強調建設好中印尼命運共同體

結束了東亞合作領導人系列會議後，大陸國務院總理李強當地時間8日上午，與印尼總統佐科威舉行會談。李強表示，兩國要不斷深化戰略互信、持續擴大務實合作、密切多邊領域協作，以進一步加強發展戰略對接，建設好中印尼命運共同體。佐科威則說，印尼堅持「一個中國原則」，願同中方加強多領域合作。

新華社報導，李強表示，在兩國元首戰略引領下，中印尼關係保持強勁發展勢頭。中方願同印尼一道落實兩國元首重要共識，進一步加強發展戰略對接，促進兩國共同發展，為地區穩定繁榮注入持久動力。

李強並就兩國關係提出三點建議。一是不斷深化戰略互信，築牢共建命運共同體的政治根基。李強指出，把握自身根本和長遠利益，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大相互支持，共同應對好各類風險挑戰，不斷拓展各層級交往，發揮好兩國高級別對話合作等機制作用，在各自國家現代化建設進程中互鑑互促、攜手前行。

二是持續擴大務實合作，拉緊共建命運共同體的利益紐帶。李強表示，中方願同印尼全力做好雅萬高鐵正式運營各項準備工作，將「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」打造成共建「一帶一路」合作新旗艦項目。

他還提到，中方願與印尼高質量實施「區域全面經濟夥伴關係協定」，擴大印尼大宗商品和優質農漁產品進口，鼓勵中國企業赴印尼投資興業。他並指出，中方支持印尼新首都建設，願同印尼加快培育數字經濟、綠色發展等合作，進一步加強農業、醫藥衛生、青年、教育、文化、旅遊等領域交流與合作。

三是密切多邊領域協作，豐富共建中印尼命運共同體的時代內涵。李強說，要繼續弘揚「萬隆精神」，堅持真正的多邊主義，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。他又說，中方願同印尼在雙邊、區域和多邊層面積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

據報導，佐科威表示，印尼和中國全面戰略夥伴關係近年來取得豐碩成果。印尼堅持「一個中國原則」，願同中方加強貿易投資、農漁業、基礎設施、數字經濟、新能源、旅遊、醫療衛生等領域合作，推進「兩國雙園」等戰略合作項目，推動兩國關係再上新台階。

佐科威還表示，印尼將繼續弘揚「萬隆精神」，願同中方共同推進區域合作，攜手維護地區和平、穩定與繁榮。 印尼感謝中方堅定支持印尼發揮東協輪值主席國作用，支持維護東協中心地位。

據報導，李強於印尼訪問期間，大陸與印尼簽署了工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。

李強8日結束訪問印尼後，將在9日至10日轉赴印度出席G20領導人第十八次峰會。