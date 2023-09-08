中澳回暖 澳總理宣布今年訪陸

第七次中澳高級對話昨天在北京舉行，這是二○二○年以來兩國產官學界首次恢復對話，中方代表團負責人、前外長李肇星表示，兩國應該嚴肅思考過去三年中止高層對話的教訓。與此同時，澳洲總理艾班尼斯昨天表示將於今年稍晚訪問中國，若能成行，將是澳洲總理七年來首次訪問中國，中澳關係呈回暖態勢。

中澳高級對話始於二○一四年，具半官方性質，但二○二○年因澳洲表態對新冠病毒溯源，跟進美國圍堵中國，中澳關係惡化使對話中止。直到去年五月澳洲工黨政府執政後，兩國關係稍有解凍，中澳外交、商貿部長已重啟對話，中國也在八月初取消對澳洲大麥長達三年的制裁性關稅。

澳洲外長黃英賢日前表示，此次對話將觸及投資、貿易、民間聯繫與國際安全等問題，並稱對話代表在「加強接觸與穩定關係又前進了一步」。澳方由前貿易部長愛默生領軍，團員包含前外長畢紹普，與教育、旅遊、交通、文化等多領域人士，而跨黨派的代表團被視為體現澳洲兩大黨對促進與華交往的支持。

路透報導，李肇星於對話中表示，中澳關係能否進一步改善和發展，取決於雙方是否正確認識對方。愛默生則表示雙邊關係還有「更多工作要做」，他並喊話，即時、全面地恢復正常貿易符合兩國利益。

陸官媒環球時報評論指出，若中澳能找出有效管控分歧、保持並不斷加強合作的相處之道，意味著中國與美國等西方國家也可以，「希望中澳高級別對話能取得超預期的效果」。

另據澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，澳洲總理艾班尼斯昨天在印尼東協峰會場邊與大陸國務總理李強會面後表示，自己將在未來兩個月內訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。對此，大陸外交部發言人毛寧回應，中方歡迎艾班尼斯總理應李強總理的邀請訪華。