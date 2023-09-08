聽新聞
test
0:00 / 0:00

中澳回暖 澳總理宣布今年訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

第七次中澳高級對話昨天在北京舉行，這是二○二○年以來兩國產官學界首次恢復對話，中方代表團負責人、前外長李肇星表示，兩國應該嚴肅思考過去三年中止高層對話的教訓。與此同時，澳洲總理艾班尼斯昨天表示將於今年稍晚訪問中國，若能成行，將是澳洲總理七年來首次訪問中國，中澳關係呈回暖態勢。

中澳高級對話始於二○一四年，具半官方性質，但二○二○年因澳洲表態對新冠病毒溯源，跟進美國圍堵中國，中澳關係惡化使對話中止。直到去年五月澳洲工黨政府執政後，兩國關係稍有解凍，中澳外交、商貿部長已重啟對話，中國也在八月初取消對澳洲大麥長達三年的制裁性關稅。

澳洲外長黃英賢日前表示，此次對話將觸及投資、貿易、民間聯繫與國際安全等問題，並稱對話代表在「加強接觸與穩定關係又前進了一步」。澳方由前貿易部長愛默生領軍，團員包含前外長畢紹普，與教育、旅遊、交通、文化等多領域人士，而跨黨派的代表團被視為體現澳洲兩大黨對促進與華交往的支持。

路透報導，李肇星於對話中表示，中澳關係能否進一步改善和發展，取決於雙方是否正確認識對方。愛默生則表示雙邊關係還有「更多工作要做」，他並喊話，即時、全面地恢復正常貿易符合兩國利益。

陸官媒環球時報評論指出，若中澳能找出有效管控分歧、保持並不斷加強合作的相處之道，意味著中國與美國等西方國家也可以，「希望中澳高級別對話能取得超預期的效果」。

另據澳洲廣播公司（ＡＢＣ）報導，澳洲總理艾班尼斯昨天在印尼東協峰會場邊與大陸國務總理李強會面後表示，自己將在未來兩個月內訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。對此，大陸外交部發言人毛寧回應，中方歡迎艾班尼斯總理應李強總理的邀請訪華。

澳洲 艾班尼斯 北京

延伸閱讀

澳總理艾班尼斯表示今年將訪中 陸發言人毛寧：歡迎

尋求穩定兩國關係 澳洲總理證實今年稍晚訪中國

日中領袖東協峰會短暫交談 日本政府：相當重要

港媒：李強出席G20峰會 凸顯政治角色關鍵

相關新聞

8000人申請 第三類陸客來台踴躍

自九月一日起我方恢復恢復旅居及留學第三地陸籍人士（第三類陸客），得申請來台觀光後，截至六日已有超過八千人申請，陸委會表示...

國際政治大師米爾斯海默：勿挑釁要和平 兩岸敵對仍要接觸

芝加哥大學講座教授米爾斯海默，在美國的政策圈是個異數，他對美國地緣戰略的分析廣受重視，但是他對烏克蘭戰爭的看法卻與主流看...

對岸禁用iPhone 將擴至大國企

彭博報導，中國大陸中央對官員使用iPhone的禁令擬可能擴大，甚至包括官方機構與國營企業，這也顯示蘋果在其最大海外市場和...

華為低調發售新機 外界熱議是否突破卡脖子

沒有事先的宣傳、沒有事先安排的記者會，華為Mate60系列手機在中國手機市場引發熱議。最為關注的是，它是否突破了美國技術...

東亞峰會 李強促日相改善關係

東亞峰會昨天上午在印尼雅加達登場，大陸總理李強、美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、俄羅斯外長拉夫羅夫等政要皆有出席。李...

中澳回暖 澳總理宣布今年訪陸

第七次中澳高級對話昨天在北京舉行，這是二○二○年以來兩國產官學界首次恢復對話，中方代表團負責人、前外長李肇星表示，兩國應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦