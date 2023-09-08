東亞峰會 李強促日相改善關係

東亞峰會昨天上午在印尼雅加達登場，大陸總理李強、美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、俄羅斯外長拉夫羅夫等政要皆有出席。李強與岸田文雄交談時再次重申各自對日本排放核汙水的立場，李強希望雙方「以史為鑒，面向未來」，推動兩國關係改善和發展。

綜合央視新聞聯播與新華社消息，李強昨天在峰會上，當著賀錦麗的面就南海問題表示，大陸和東協國家正積極推進「南海行為準則」磋商，希望「域外國家」發揮積極和建設性作用，充分尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力。

美國之音則報導，賀錦麗指出，「無論是俄國對烏戰爭、中國在南海的非法主張和挑釁，還是緬甸軍政權破壞穩定的暴力行為，這一切都在世界各地造成巨大影響」，美國白宮的聲明則顯示賀錦麗對中共嚴重侵犯人權的行為表示關切。官方尚未揭露兩人是否互動。

此次峰會受矚的還有中日關係，新華社報導，李強在峰會上指出「要以對歷史、對人類負責的態度保護海洋生態環境」。先前他已在十加三峰會，強調日方應該「同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核汙染水」。而他「應約」與岸田文雄的交談中則喊話日方與大陸「相向而行」，推動兩國關係改善。

共同社消息，兩人站立交談時間達十幾分鐘，日本官房長官松野博一評價這「對構建有建設性且穩定的日中關係而言極為重要」，但岸田文雄未正面向媒體回應是否當面要求李強取消對日本水產品的禁令；而岸田文雄在峰會上還提到，將與大陸國家主席習近平一同為構建穩定且建設性的日中關係「相互努力」。

此外，李強也已與越南、柬埔寨、澳洲、南韓等國領導人舉行會見。據韓聯社報導，李強與南韓總統尹錫悅昨日下午舉行五十一分鐘的會談，聚焦於經濟和文化領域事宜。