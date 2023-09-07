搶救生育率　習近平簽署軍隊實施計畫生育辦法

據中國人口與發展研究中心，初步測算去年中國大陸總和生育率已下滑至1.09，為全球生育率最低的國家之一。對此，中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊實施〈中華人民共和國人口與計劃生育法〉辦法》，對生育調節、獎勵扶助等作出規範，提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育3個子女，自10日起實施。

據新華社7日報導，習近平日前簽署命令，發布《軍隊實施〈中華人民共和國人口與計劃生育法〉辦法》，自2023年9月10日起施行。

辦法共33條，對生育調節、生育獎勵扶助、生育服務等作出規範，提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育3個子女；新增育兒假、獨生子女父母護理假等假期，完善保育教育、托幼服務等配套措施；健全諮詢指導、保健服務、技術服務等措施。

報導稱，辦法全面落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》，聚焦提升部隊凝聚力戰鬥力，圍繞軍隊人員家庭婚、孕、產、育、教等現實需求，堅持體系設計、突出技術服務、注重支持扶助，規範和加強計劃生育、優生優育服務保障，構建全生育鏈條技術服務支持體系，保障實行計劃生育軍隊人員合法權益，促進軍隊人員家庭幸福。

在此之前，面對出生率不斷下降，2021年5月底，習近平以中共中央總書記身分，主持召開中共中央政治局會議，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，宣布實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，進一步優化生育政策。