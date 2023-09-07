義將退一帶一路？ 陸商務部：願與義方深化互利合作

義大利副總理兼外長塔加尼剛結束訪華行，而塔加尼此行最為外界關注的焦點就是義大利是否要退出「一帶一路」。大陸商務部7日僅回應，中方願與義大利一同，繼續深化互利合作，不斷挖掘貿易和投資的潛力，進一步豐富雙邊經貿合作的成果，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大的發展。

據中國網消息指出，大陸商務部於7日舉行9月份第一次例行記者會，有記者於會上問及，近日塔加尼結束了訪華之行，那麼意大利是否會退出「一帶一路」倡議是此次塔尼亞訪華外界所關注的焦點。塔加尼說，義大利加入「一帶一路」倡議是過去的決定，無論現在是退還是留都不針對中國。

對此，大陸商務部首次亮相的新任發言人何亞東表示，中國和義大利分處古絲綢之路的兩端，雙邊擁有廣泛的共同利益和深厚的合作基礎。近年來，雙邊貿易連創新高，去年達到了近800億美元。義大利先後擔任過進博會、冬博會的主賓國。今年還作為唯一的主賓國，參加了第三屆消博會。雙方在船舶製造、海上風電、能源轉型、第三方市場合作這些領域不斷打造新亮點。這為兩國人民帶來了實實在在的好處。

何亞東稱，此次塔加尼訪華期間，大陸商務部部長王文濤與其進行了友好、坦誠、務實的交流，雙方就進一步提升雙邊貿易水準，便利相互投資達成了諸多的共識。中方願與義方一道繼續深化互利合作，不斷挖掘貿易和投資的潛力，進一步豐富雙邊經貿合作的成果，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大的發展。

此外，據大陸商務部發言人束鈺婷介紹，何亞東是大陸商務部政策研究室副主任，兼任商務部新聞發言人。她指出，何亞東長期從事國內外宏觀形勢和政策的研究分析，具有深厚的專業功底和良好的溝通能力。