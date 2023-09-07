第七次中澳高級別對話北京舉行 雙方期待建立穩定關係

據CGTN記者團的微博公眾號，9月7日上午，已睽違三年未曾舉辦的中澳高級別對話，今天終於在北京接續以往六次的對話傳統，舉行第七次對話，雙方政、商、學、媒體、文化各界代表圍繞中澳政治關係、經貿等各領域合作、國際地區問題、人文交流四個議題進行交流探討。而雙方均表示，期待建立穩定的中澳關係。

在微博上發布的短暫視頻中，中國人民外交學會名譽會長、前外長李肇星表示，中澳的目的是一致的，就是用好這一對話平台，為發展貢獻智慧和力量，澳大利亞前外長埃默森則表示，澳洲政府已清楚表明過，藉由穩定中澳彼此關係，雙方可以分享利益。

這是2020年以來兩國的首次高級別對話。公開信息顯示，中國前外長李肇星、中國人民外交學會會長王超、中國前駐美大使崔天凱等中方外交、學術各界代表現場參與了對話。而澳大利亞除了埃默森外，另一位前外長畢曉普和現任外交貿易部秘書長安思捷等官員也與會；澎湃新聞報導，澳方代表團總共由18名成員組成，涉及高等教育、旅遊、交通、文化和媒體等多個領域。據稱，此舉是為了體現出澳國內兩黨對於促進對華關係的共識。

澳大利亞現任外交部長黃英賢日前對中澳重啟高級別對話表示，此為自2020年初以來首次舉行對話，標誌著向加強雙邊接觸、穩定澳中關係方面又邁進了一步。

而今年7月13日，中央外辦主任王毅在雅加達曾應約會見黃英賢。王毅當時表示，在雙方共同努力下，中澳關係止跌回穩，得到改善和發展。雙方應維護好、鞏固好當前良好勢頭，使中澳關係繼續走穩、走實、走遠。