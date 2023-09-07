李強昨10+3峰會仍提出中國大陸今年有望實現5%經濟增長

據今早新華社發布的大陸國務院總理李強昨天在東協十個加中日韓的領導人會議上的講話全文，李強在談話中強調了東協與中日韓三國要「求同存異」及「求同化異」，也對中國大陸今年的GDP作出預估，在西方媒體一片唱衰中國經濟的時刻，他表明中國今年有望實現5%左右的增長。

李強說，過去20多年，10+3合作機制在推動地區發展繁榮中發揮著重要作用。他說，我們中國人講「一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫」，越是遇到困難的時候，越是需要抱團取暖、團結協作。綜觀國際上各種多邊合作機制，本質上都是在建立和擴大各自的「朋友圈」。「朋友圈」裡既有搬不走的鄰居，也有距離遠的伙伴。

他說，這就帶來一個問題：在構建這些機制的過程中，大家交朋友、選夥伴、做鄰居，應該有什麼樣的相處之道？習近平主席指出，志同道合是夥伴，求同存異也是夥伴。他表示，我們在相處、交往中，很重要的一條就是要「求同存異」、「求同化異」。

李強表示，「求同」首先要「認同」。對於10+3國家乃至整個亞洲的國家的共同之處實在是太多太大了：其一，我們有共同的家園，這個家園如果和平繁榮，我們共同受益；如果發生動盪變亂，我們共同遭殃。其二，我們有共同的利益，各國共同創造了經濟增長的「亞洲奇蹟」，近十年來10+3國家經濟總量佔全球的份額從24.7%提高到27.6%。各國互為重要經濟貿易夥伴，產業鏈供應鏈深度交融。只要我們持續深化開放合作，一定能夠打造全球經濟增長中心。其三，我們有共同的機遇，各國彼此互為機遇，可以為全球發展注入強勁動能。

他說，今年，中國經濟有望實現全年5%左右的增長目標，更重要的是，我們正全面推進高質量發展和中國式現代化建設，中國經濟發展前景可期，將為地區和世界各國不斷提供新的更大機遇。

李強強調，夯實了「認同」「求同」的基礎，「存異」就不可怕，「化異」也就有章可循。國家之間出現分歧與爭端，有時是因為認知有偏差，有時是因為利益有摩擦，有時是因為外部有干擾，關鍵是要正視問題、消除誤解、管控分歧。

他表示，正視問題，才能解決問題，鴕鳥政策只能使問題愈加嚴重；消除誤解，最有效的辦法是加強溝通交流，以真誠溝通增進理解和信任；管控分歧，當前很重要的就是要反對選邊站隊、集團對抗和「新冷戰」，妥善處理國家間的分歧和爭端。

李強說，現在我們坐在一起開會、討論，其實就是在努力地「求同化異」。我們要立足東亞和平發展的整體利益，駕馭好國家之間的「同」與「異」，不斷夯實10+3機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰，努力推動構建亞洲命運共同體。