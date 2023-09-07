陸擬禁「傷害中華民族感情服飾」

大陸近期正在修訂《治安管理處罰法》，向公眾徵求意見的草案顯示，應罰的事項包含穿著「傷害中華民族感情的服飾」，引起熱議。學者認為，此舉在具體實踐中可能會被公職人員個人認知替代，「不可以不警惕」。

根據大陸全國人大官網公布的法律草案，在第卅四條明確規定，在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾；製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論等，都將是違法事項，會被處罰，情節較重可處十五日以下拘留、併處五千元（約台幣兩萬兩千元）以下罰款。

大陸《治安管理處罰法》又被稱為「小刑法」，主要針對「不構成犯罪行為的違法事項」擬定處罰標準，該罰係於二○○五年制定，此後在二○一二年有過修改。

對於這項模糊的新規，大陸社會、學界已有不少異議，除了有網友高喊「堅決反對第卅四條」外，中國政法大學教授趙宏也公開撰文示警，新條文「不免讓人聯想到去年蘇州女生穿和服『被尋釁滋事』的舊案」，「如果公職人員可以憑個人偏好和觀念信條，隨意擴張解釋和適用法律，那距離『欲加之罪、何患無辭』也不遠了」。

另一位中國政法大學教授陳碧則投書鳳凰網指出，「中華民族感情」、「中華民族精神」等表述目前僅出現在《電影產業促進法》、《娛樂場所管理條例》和《營業性演出管理條例》等法律法規，「影響面不大，在適用中也尚未出現有操作性的解釋和判例」。

但《治安管理處罰法》不同，「它與我們的日常生活密切相關」，「假如我們不能理解修法條文裡要懲戒的行為到底有什麼具體表現，就不知道法律要反對的是什麼，也必然擔心自己不知怎麼就走到了法律的反面。那我們恐怕不能匆忙投下贊成票」。