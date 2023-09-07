李強籲亞洲各國 構建命運共同體

大陸總理李強五日搭乘包機抵達印尼雅加達，展開他三月就任後對亞洲的首次訪問。李強此行積極尋求團結亞洲國家，他昨日在東協與中日韓（十加三）領導人會議上呼籲各國，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建「亞洲命運共同體」。

據新華社報導，李強表示，過去廿多年，「十加三」合作機制經歷多次危機考驗，在推動地區發展繁榮中發揮著重要作用。他強調，「越是遇到困難的時候，越是需要抱團取暖、團結協作」。

李強說，對於「十加三」國家乃至整個亞洲國家來說，「我們有共同的家園、共同的利益、共同的機遇」。要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實「十加三」機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰。

他並提出，中方願與各方以落實新一期「十加三合作工作計劃」為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好三件事情：持續推進區域經濟一體化、持續深化地區產業分工協作、持續加強科技創新引領帶動。

共同社報導，日本外務省透露，日本首相岸田文雄在會中與李強曾進行短暫交談，強調構築建設性且穩定的日中關係的重要性，並就福島第一核電站處理水表明日方立場。

新華社稱，李強在會中就日本福島核汙染水排海問題闡明中方立場，表示核汙染水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應該忠實履行自己的國際義務，同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核汙染水。

韓聯社則指出，南韓總統尹錫悅在會中表示，為盡早重啟韓中日領導人會議等三國之間的合作機制，將與中日兩國政府展開緊密溝通。尹錫悅強調，目前我們面臨著地緣競爭、氣候變化等複合型危機。韓中日作為「十加三」合作機制發展的根基，應更為積極合作。

李強此行除出席東協峰會等系列活動，還將對印尼進行正式訪問，預計八日與印尼總統佐科威共同出席雅加達至萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）通車典禮。

雅萬高鐵是東南亞首條高速鐵路、北京倡導的「一帶一路」和中國與印尼兩國合作的標誌性項目，更是大陸高鐵全系統、全產業鏈輸出海外的首個項目，因此受到北京當局高度重視。