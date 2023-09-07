華爾街日報：陸禁官員用iPhone

華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，中國大陸已下令禁止中央部會官員在公務上使用蘋果iPhone和其他外國品牌的裝置，而且不得帶進辦公室，成為北京想降低依賴外國技術、並強化安全的最新舉動。報導只有提到蘋果一個品牌，但可能對外國品牌造成寒蟬效應。

知情人士透露，中國大陸政府職員近幾周已在聊天群組或會議接獲上級指示，禁止在公務上使用蘋果iPhone和其他外國品牌的裝置，而且不得帶進辦公室，目前還不清楚這項命令散布範圍有多廣，但一些中央部會的公務人員之間已在流通類似訊息。

這項命令是北京想降低依賴外國技術、並增強國安的最新舉措，也正值中南海試圖限制敏感資訊流向境外。中國大陸國務院新聞辦公室與蘋果針對WSJ記者的提問，並未立即回覆。

北京當局多年來已對一些機關的官員下禁令，不得在公務上使用iPhone，但知情人士說，最新禁令的範圍擴大，且宣示將確保禁令貫徹執行。這項措施也類似美國對官員禁止使用華為設備、以及不得在公務裝置安裝TikTok軟體的行動，反映兩強都在擔心資料外洩。

此舉可能使包括蘋果在內的外國品牌在大陸市場遭遇寒蟬效應。在美國制裁華為、衝擊華為生產5G手機的能力後，蘋果近年已稱霸中國大陸售價600美元以上的高階智慧手機市場，當地營收占比約為19%。但華為最近推出聯網速度更快的旗艦機種，已在挑戰蘋果的高階手機市場地位。

iPhone的一大賣點就是安全與隱私功能，蘋果也遵循中國大陸的法令，把當地數據存在當地的資料中心伺服器，但此舉似乎仍不足以化解北京的國安顧慮。

中國大陸持續敦促國內政府機關和國有企業，以安全可控的本土產品取代外國技術，包括電腦、操作系統和軟體，最近的行動是發起信息技術應用創新（信創）運動，要求從中央到地方政府以及各行各業，都要換掉外國科技。

中國大陸和西方政府都對彼此生產的各種設備和技術發布了一系列禁令。美國去年10月對先進半導體和晶片製造設備，實施新的出口管制，以免美國技術被用於壯大中國大陸軍事實力，中國大陸國家主席習近平今年1月則要求，聚焦於發展自主可控的技術供應鏈。

美國也已限制使用華為等陸企生產的通訊設備，許多州也禁止公職人員在公務手機和筆電安裝TikTok，在一些情況下，還禁止在州內的無線網絡使用。