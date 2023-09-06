中共展開「全民國防教育月」　引導青年積極參軍報國

中共中宣部等近日發布《關於組織開展2023年「全民國防教育月」活動的通知》，據新華社，活動在今年9月集中組織展開，做出六項安排，包括強化群眾「強國必須強軍，軍強才能國安」的思想認識，在重要時間節點舉辦紀念儀式，還要集中展開宣傳活動，鼓勵引導適齡青年「積極參軍報國」。

據新華社，陸方此次以「踔厲奮發強國防勇毅前行向復興」為主題，在今年9月集中組織展開「全民國防教育月」活動。

中共中宣部通知強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹習近平強軍思想，在全社會廣泛開展特色鮮明、形式多樣、內容豐富的群眾性國防教育活動，凝聚關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防的思想共識。

通知還就展開基層宣講、紅色教育、國防教育進校園、軍營開放、群眾性宣傳教育、線上宣傳教育等六項活動作出安排。

在基層宣講方面，提出要著力強化幹部群眾「強國必須強軍，軍強才能國安」的思想認識；紅色教育方面，通知要求，充分利用9月3日抗戰勝利紀念日、9月18日「九一八」事變發生日、9月30日烈士紀念日和9月第三個星期六大陸全民國防教育日等重要時間節點，組織舉辦「莊嚴感、儀式感」強的紀念儀式。

在國防教育進校園方面，中共中宣部通知提出，充分利用兵員徵集、軍校招生、軍隊文職人員招聘等時機，集中展開宣傳動員，鼓勵引導適齡青年積極參軍報國。