教宗對陸喊話 我外交部：支持對話

天主教教宗方濟各近期訪問蒙古國，特別呼籲不必擔心教會的政治企圖，被外界解讀為隔空向北京喊話，並認為此行有意與中國建立關係。我外交部昨表示，我國支持教廷為解決天主教在中國教務問題，嘗試努力與中國對話，盼藉交流來改善中國日益惡化的宗教自由與人權問題。

外交部發言人劉永健昨針對教宗訪問蒙古一事回應，教宗方濟各是應蒙古及當地天主教會團體邀請，首度訪問，深具意義，訪問期間並舉行跨宗教交流會晤，亦為落實教宗盼與其他宗教代表建立和平及兄弟情誼的長期理念。

劉永健說，外交部也注意到，教宗除了依慣例向專機途經的中國致意外，也在蒙古首都烏蘭巴托舉行的彌撒之後，特別向中國人民致意，請中國天主教徒成為「好基督徒、好公民」，反映其盼望中國政府給予天主教徒更多自由的期待。

劉永健指出，我國充分尊重宗教自由，也支持教廷為解決天主教在中國教務問題，嘗試努力與中國對話，盼藉交流來改善中國日益惡化的宗教自由與人權問題，達成中國宗教自由化的理想。

不過，劉永健也說，據天主教媒體報導，儘管中國當局允許教宗專機飛越中國大陸領空，中共統戰部卻下令禁止中國天主教教友前往蒙古參加教宗主持的活動，仍擋在人民與教宗之間，距離宗教自由還有很多障礙。