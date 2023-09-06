增反制工具 陸新法允外國成被告

中共人大常委會日前審議通過「外國國家豁免法」，將於明年起施行。該法允許大陸法院審理以「外國國家為被告」的民事案件，還可對外國國家商業活動財產採取強制措施，引發關注。大陸外交部昨表示，該法旨在為大陸法院涉外案件提供法律依據，並確認外國及其財產在陸豁免原則，符合國際法與各國實踐。

大陸「外國國家豁免法」共廿三條，涉及六方面，包含確立豁免基本原則並規定例外情形，如涉及商業活動、人身傷害、財產損害賠償等六類非主權行為，大陸法院即可管轄，且能在一定條件下，對外國的商業活動財產採取強制措施。

大陸外交部稱，該法參照了國際通行做法，就外國國家豁免問題作出規定，將依法保護中方公民和法人正當權益，同時尊重外國國家根據國際法應享有的豁免。

大陸外交部條約法律司司長馬新民指出，未有「豁免法」前，大陸長期實行絕對國家豁免政策，大陸法院不受理以「外國國家」為被告或針對外國國家財產的案件，這令大陸公民、企業與外國國家發生商業糾紛後，無法透過大陸法院維護正當權益。

他並指出，「豁免法」可為大陸「進行對等反制提供堅實法律依據」並可發揮防範、警示和震懾作用，是在更高水準上運用法治思維和法治方式應對挑戰、防範風險。

有分析指出，當前美國以制裁之名，將數千家大陸企業「拉黑」（列入黑名單），該法實施後，被拉黑的大陸企業就能在大陸法院起訴美國政府，維護權益。