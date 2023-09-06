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新聞眼／義是否退群 牽動一帶一路影響力

聯合報／ 本報記者廖士鋒

今年是中共總書記習近平提出「一帶一路」倡議的十周年，北京也將在十月舉辦暌違四年的一帶一路高峰會，值此重要時點，義大利副總理兼外長塔加尼對中國大陸的訪問，成為外界關注並檢視一帶一路十年成果的重要指標。

二○一三年，大陸提出「一帶一路」倡議，是「絲綢之路經濟帶」和「廿一世紀海上絲綢之路」的合稱。據大陸官方統計，截至今年六月底，北京累計已與一五二國、卅二國際組織簽署「共建一帶一路」的合作文件。但這些國家主要分布在非洲、亞洲與東歐地區，像義大利這樣的老牌西方工業國家極少，義大利更是G7（七大工業國組織）成員中的唯一加入者。

二○一七年、二○一九年，北京兩度舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，時任義大利總理都有親自到場參與，但是現任義大利總理梅洛尼領導的右翼政府去年上台以來，多位高層即顯露出無意「留戀」一帶一路的態度。梅洛尼雖然有傳出在年底前訪問大陸的計畫，但看起來會出席十月一帶一路峰會的機率已逾來逾低。

從紀錄上來看，義大利若退出一帶一路，也並非是首例。先前澳洲政府在二○二一年首度引用「外交安排政策法」，宣布取消該國維多利亞州與中國大陸簽署的兩份「一帶一路」協議。

若是從經濟合作機制來看，波羅的海三國也已完全退出了「中國—中東歐國家合作」機制，而這一機制是北京在中東歐力推一帶一路的重要平台。

G7已宣布成立「全球基礎設施和投資夥伴關係」計畫，將於五年內籌集約六千億美元資金，投注到發展中國家，參與基礎設施的建造，這被廣泛視為抗衡「一帶一路」的重要舉措。

而上屆一帶一路峰會舉辦時，共卅八國領導人與聯合國秘書長、國際貨幣基金總裁參與圓桌會。在義大利或將「退群」影響下，今年論壇是否重現榮景，將是北京能否持續一帶一路倡議影響力關鍵指標。

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