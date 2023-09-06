義評估退一帶一路 北京急慰留

在義大利政壇掀起「退出一帶一路」聲浪之際，中共外事辦主任兼外長王毅四日向到訪的義大利副總理兼外長塔加尼大談一帶一路倡議的成果。王毅強調，中義雙方共建一帶一路合作碩果累累，過去五年，中義貿易額從五百億美元擴大至近八百億美元，義大利對中國出口也成長大約三成。

王毅此番談話，顯示北京當局正極力「慰留」義大利，希望羅馬當局能續簽一帶一路倡議。

二○一九年義大利成為首個簽約參與一帶一路倡議的西方工業國家，中義簽署的合作備忘錄將於明年三月到期，但羅馬政府早前釋出可能不會續簽一帶一路的訊號，塔加尼出訪北京前夕就曾坦言，一帶一路沒有為義大利帶來預期結果，義方將進行評估，國會必須決定是否繼續參與。外界相信，塔加尼此行主要目的之一，就是與北京溝通一帶一路的參與問題。

王毅四日在北京出席中義政府委員會第十一次聯席會議，並與塔加尼會談。王毅指出，藉由上海進博會、海南消博會等平台，各類義大利的優質商品走進中國千家萬戶。中方願同義方堅持開放共贏，聚焦務實合作，促進包容互鑒，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大發展。

就兩國關係，王毅表示，面對地緣政治等挑戰和干擾，中義應堅持互尊互信、開放合作、平等對話的正確相處之道；堅持中義關係的戰略性，爭取雙邊關係走在中歐關係前列。

塔加尼則表示，義方高度重視發展長期穩定的義中關係，願充分發揮義中全面戰略夥伴關係潛力，為兩國合作增添新內涵。義方將繼續恪守一個中國政策，期待與中方密切高層交往，加強交流合作。

其實，王毅二月訪問義大利時，即曾向塔加尼及義大利總統馬塔雷拉兩度提到「一帶一路」合作的重要性。而自六月底迄今，大陸方面已有海關總署署長俞建華、中聯部部長劉建超、農業農村部部長唐仁健等高官相繼訪問義大利並簽署合作文件，中共駐義大使賈桂德更是頻繁拜會義大利政府高層，北京多管道「勸說」羅馬續簽一帶一路的用意相當明顯。

義大利總理梅洛尼領導的右翼政府去年上台後，中義雙方「一帶一路」合作就拉起警報，為期五年的備忘錄將於明年三月到期，而梅洛尼早在競選時就曾向路透表示，不贊成義大利二○一九年的締約之舉。

針對義大利是否會退出一帶一路，環球時報援引具義國官方背景的義大利對外貿易委員會北京辦事處首席代表張保龍．布魯諾的說法指出，他還沒有這方面消息，這是一個政治話題，相信義大利政府會以盡可能好的方式妥善處理，不破壞與中國的關係。