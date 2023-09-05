溝通一帶一路？義副總理會王毅

義大利副總理兼外長塔加尼三日到訪問中國大陸，此行受關注的是塔加尼在北京是否會為義大利不再續簽「一帶一路」的決定做好準備，以及對今年稍後舉行的一帶一路高峰會造成的衝擊。

塔加尼在社交媒體「Ｘ」發文，他三日參訪晚明時期天主教耶穌會傳教士利瑪竇的墓園，讚許利瑪竇讓兩國人民和文化更加緊密，還到北京西什庫天主堂參加彌撒。

大陸商務部昨晚發布，部長王文濤昨在北京會見塔加尼。王文濤指出，兩國在貿易和投資領域發展潛力巨大，中方歡迎義大利企業擴大對陸貿易和投資。塔加尼則表示，義方對深化對陸經貿合作持積極態度，希望進一步擴大雙邊貿易，促進平衡發展。願與中方就優化外資環境加強政策溝通與協調。

陸商務部發布內容，雙方未就義大利參與一帶一路作出表態。

塔加尼昨也會見中共外事辦主任、外交部長王毅。兩人將共同出席中義政府委員會聯席會議。

外界關注義大利是否就退出「一帶一路」與北京溝通。塔加尼曾坦言，一帶一路沒有為義大利帶來預期結果，義方將進行評估，國會須決定是否繼續參與。

二○一九年義國成為首個參與一帶一路的西方國家，雙方簽署的備忘錄將於明年三月到期。